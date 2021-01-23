المنافسة الشخصية تعود لكاونتر سترايك

قد يعود لاعبو كاونتر سترايك Counter-Strike إلى المنافسة الشخصية قريبًا بفضل اتفاقية جديدة بشأن بروتوكولات الأمان.

وأعلنت رابطة لاعبي كاونتر سترايك المحترفين CSPPA عن سلسلة جديدة من البروتوكولات، تم إنشاؤها بالاشتراك مع اثنين من منظمي البطولة الرئيسيين – ESL و DreamHack – التي يمكن أن تشهد عودة اللاعبين إلى بطولات LAN في وقت مبكر من هذا العام.

وقال (مادس أولاند) Mads Øland، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كاونتر سترايك المحترفين CSPPA، في بيان: اللاعبون متحمسون للعب أحداث LAN مرة أخرى، لكن فقط إذا كان من الممكن القيام بذلك بطريقة آمنة ومسؤولة بناءً على بروتوكولات واضحة وافق عليها اللاعبون.

وأضاف: مع تطبيق هذا البروتوكول الآن، نقترب خطوة واحدة من العودة إلى بطولات LAN.

ووفقًا للإعلان، تم إنشاء البروتوكولات جزئيًا بعد ملاحظة كيفية تكيف اتحادات اللاعبين في الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA، والرابطة الوطنية لكرة القدم NFL، وأماكن أخرى للتنافس وسط الوباء.

ويتضمن الإعلان ما يبدو أنه قائمة واضحة إلى حد ما من القواعد المتعلقة بالاختبار والسفر وإنشاء بيئات محكومة والتأكد من وضع الخطط في حالة اختبار اللاعبين إيجابيًا لفيروس كورونا.

وتقول رابطة لاعبي كاونتر سترايك المحترفين CSPPA أيضًا: يتم تحديث هذه البروتوكولات على أساس مستمر مع تغير الوضع واعتمادًا على الدولة التي يقع فيها الحدث.

وفي العام الماضي، تحولت معظم بطولات الرياضات الإلكترونية، بما في ذلك دوريات League of Legends و Call of Duty و Overwatch، من الأحداث الشخصية إلى المسابقات عبر الإنترنت.

وتعد كاونتر سترايك واحدة من الأوائل التي حددت بروتوكولات الأمان للعودة إلى أحداث LAN، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن القليل من الرياضات الإلكترونية الأخرى لديها اتحادات يقودها اللاعب للبحث عن أفضل مصالحهم.

وفي إعلان منفصل، صرحت ESL أنها تخطط لاستضافة غالبية أحداث CS: GO أو Counter-Strike: Global Offensive في بيئات الاستوديو الخاضعة للرقابة دون حضور الجمهور.

وتعتبر ESL شركة إنتاج وتنظيم الرياضات الإلكترونية التي تنتج مسابقات ألعاب الفيديو في جميع أنحاء العالم، كما أنها أكبر شركة للرياضات الإلكترونية في العالم، وأقدم شركة لا تزال تعمل في هذا المجال.

وتقول الشركة: من المقرر عودتنا المتوقعة إلى الأحداث الحية المنتظمة مع الجماهير في شهر نوفمبر، ومع ذلك قد تتغير الإرشادات العامة اعتمادًا على كيفية تغيير الإرشادات المحلية والعالمية على مدار العام.

وستكون مسابقة ESL الرئيسية الأولى لهذا العام هي IEM Katowice، التي تقام عبر الإنترنت اعتبارًا من 16 فبراير.

وفي أماكن أخرى من الرياضات الإلكترونية، تجري مسابقات League of Legends في جميع أنحاء العالم، بينما تخطط Call of Duty League للانطلاق الشهر المقبل، ومن المقرر أن تبدأ Overwatch League في شهر أبريل.

وكشفت شركة Epic Games حديثًا عن خططها لمنافسات لعبة فورتنايت هذا العام، بما في ذلك مجموع جوائز بقيمة 20 مليون دولار.