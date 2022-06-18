المواصفات الكاملة لهاتف Oppo A57 المنتظر

تستعد شركة أوبو الصاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة للكشف رسمياً عن الهاتف الذكي Oppo A57 4G للأسواق الهندية والذي يعد أشارة للبدأ فى طرح الهاتف فى الأسواق العالمية والعربية وسبق ان قامت بإطلاقه رسمياً الشهر فى الماضي فى تايلند ويعد الهاتف هو النسخة الأقتصاديه من الهاتف الذكي Oppo A57 5G والذي تم إطلاقه فى شهر ابريل الماضي بداية الربع الثاني من العام الجاري 2022 والمميز بمعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810 والداعم لشبكات اتصال الجيل الخامس بينما الإصدار الجديد قادم بمعالج MediaTek MT6765G Helio G35 الاقل بالكاد بالمقارنة ويدعم فقط اتصالات الجيل الرابع.

ليس فقط الأختلاف يأتي في معالج الهاتف بينما ايضا تم تقليص الذاكرة العشوائية الي النصف حيث يأتي مزود بسعة وصول عشوائي 3 جيجارام فقط مع ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، لكن بالنسبة لعتاد الكاميرات فهو نفسه الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل الي جانب أخري بدقة 2 ميجابكسل للعمق وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، ايضا كلاهما يأتي بشاشة بقياس 6.56 بوصة من نوع IPS LCD بدقة HD+، ولكن الهاتف يأتي بتحسنيات لن تصدق حيث إصدار الجيل الرابع يتمتع بشهادة IP54 لمقاومة الغبار والماء.

اما حول بطارية الهاتف فتأتي بسعة 5000 مللي أمبير وهو نفسها فى إصدار الـ 5G ولكن هذه المره فالهاتف يدعم قوة شحن سريع تصل حتي 33 وات والذي يمكنك من شحن 50% من الهاتف خلال 30 دقيقة فقط وفقاً لما ذكرته الشركة، اما عن تسعير الهاتف فسوف يأتي بسعر 13,500 روبية هندية بما يعادل 172 دولار أمريكي تقريباً والذي يعد سعر أقتصادي وسوف يتم توافر باللوني الأخضر المتوهج والأسود المتوهج وسيكون متاح للبيع بداية من الهند فى 21 يوينو الشهر الجاري خلال الأيام القليلة القادمه ومن المتوقع أن نراه فى الأسواق العربية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022.