الموافقة على علاج لآلام أسفل الظهر المزمنة بواسطة الواقع الافتراضي

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على علاج الواقع الافتراضي الجديد (VR) لآلام أسفل الظهر المزمنة يوم الثلاثاء، والذي يستخدم تمرين التنفس لتخفيف المعاناة.

إنّ العلاج الذي يُعطى بوصفة طبية، ويدعى EaseVRx، ويستخدم سماعة VR، وحدة تحكم و مكبر صوت التنفس الذي يوجه تنفس المستخدم نحو ميكروفون على سماعة الرأس لتمارين التنفس العميق.

تستخدم سماعة الرأس العلاج السلوكي المعرفي والأساليب السلوكية الأخرى للمساعدة في الاسترخاء وتحويل الانتباه والعلاجات الأخرى لتخفيف الألم.

تتضمن المنصة، التي طورتها AppliedVR، ستة وخمسين جلسة تتراوح من دقيقتين إلى 16 دقيقة، والتي يجب القيام بها كل يوم لمدة ثمانية أسابيع، ويمكن إجراء العلاج أثناء وجود المريض في المنزل.

وقال كريستوفر لوفتوس، القائم بأعمال مدير مكتب أجهزة الطب العصبي والبدني في مركز FDA للأجهزة والصحة الإشعاعية، في بيان: “يعيش الملايين من البالغين في الولايات المتحدة مع آلام أسفل الظهر المزمنة التي يمكن أن تؤثر على جوانب متعددة من حياتهم اليومية.”

“إنّ الحد من الألم هو عنصر حاسم للذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة. توفر هذه الموافقة اليوم خياراً علاجياً للحد من الألم لا يشمل أدوية الألم الأفيونية.”

تعتمد موافقة FDA على تجربة تمت على 179 مريضاً يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة.

أثناء الاختبار، تم منح كل مشارك إما برنامج EaseVRx immersive 3d أو برنامج control 2d الذي لم يستخدم طرق العلاج السلوكي المعرفي (CBT) القائمة على المهارات.

وطلب من كل مشارك استخدام العلاجات باستمرار لمدة ثمانية أشهر ونصف وتقديم تقرير حول مستويات الألم.

في نهاية التجارب، أبلغ 66 بالمائة من المشاركين في EaseVRx عن انخفاض أكبر بنسبة 30 بالمائة في الألم، مقارنة بـ 41 بالمائة من المشاركين في مجموعة التحكم الذين أبلغوا عن انخفاض أكبر من 30 بالمائة في الألم.

وقال 46 في المئة من أولئك الذين يستخدمون EaseVRx أنّ العلاج يقلل من الألم بأكثر من 50 في المئة مقارنة مع 26 في المئة من المشاركين في المجموعة الأخرى.

في نهاية المتابعة لمدة شهر واحد، واصلت مجموعة EaseVRx الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 30 % في الألم.

“لم يتم ملاحظة أي أحداث سلبية خطيرة أو الإبلاغ عنها أثناء الدراسة”، وفقاً لبيان صادر عن إدارة الأغذية والعقاقير.

أبلغ حوالي 20.8 في المائة من المشاركين عن عدم ارتياحهم لسماعة الرأس وأبلغ 9.7 في المائة عن دوار الحركة والغثيان.”

في عام 2019، وجدت الأبحاث في إمبريال كوليدج لندن أنّ مشاهدة مقاطع فيديو الواقع الافتراضي المهدئة بما في ذلك مشاهد القطب الشمالي تساعد على تخفيف “ألم الحرق الشديد” ويمكن أن تعالج الألم المزمن في المستقبل.

باستخدام سماعة الواقع الافتراضي، لعب الباحثون مشاهدات كاملة بزاوية 360 درجة للأشخاص الذين يعانون من الألم ووجدوا أنها ساعدت على تقليل مقدار ما كانوا يعانون منه.

وقد وجدوا أنّ استخدام التكنولوجيا ساعد ليس فقط على خفض مستويات الألم المتصورة للناس ولكن أيضاً حساسيتهم للمؤثرات المؤلمة.

وهذا يضيف إلى الأدلة المتزايدة لإمكانات تكنولوجيا الواقع الافتراضي لمساعدة المرضى الذين يعانون من الألم المزمن، وفقاً لفريق من إمبريال كوليدج لندن.