الميزة الجديدة قادمة.. “واتساب” يستعد لمنافسة “زووم”

يبدو أن الوعد الذي قطعته شركة فيسبوك المالكة لتطبيق الدردشة العالمي “واتساب”، بطرح ميزة المكالمات الجماعية لمنافسة التطبيقات الشهيرة قد بات قريباً جداً.

فتطبيق الرسائل النصية والدردشة “واتساب” يستعد لمنافسه تطبيق “زوم” في عقد الاجتماعات الإلكترونية الي ازدهرت مع بدء جاحة كورونا وانتشار ظاهرة العمل من المنزل.

وبدأ تطبيق “واتساب” في اختبار ميزة جديدة، هي إمكانية إجراء مكالمة صوتية ومرئية خلال تشغيل التطبيق على أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة، حسبما نقل موقع “أكس دي إيه” المعني بالبرمجة.

ومن المنتظر أن يتضمن التحديث الجديد لـ”واتساب” فتح نافذة جديدة فيها عناصر تحكم لإدارة المكالمة، عندما يتصل المستخدم بشخص ما عبر تطبيق “واتساب” على الحاسوب.

وستشمل أدوات إدارة المكالمة، عناصر تحكم لكتم صوت الميكروفون وقطع الاتصال، حسب المصدر ذاته.