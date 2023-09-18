تحذير من الاحتباس الحراري على أعداد "النحل الطنان"

درس علماء الأحياء بنية أجنحة النحل الموجود في مجموعات المتاحف واكتشفوا أن تغيرات المناخ بشرية المنشأ قد أثرت سلبا على حالة تجمعات تلك الحشرات.

وقد نشرت مجلة Nature دراسة علمية أظهرت تأثير الاحتباس الحراري على تناقص أعداد النحل الطنان في أوروبا.

وأشارت الدراسة التي أجراها العلماء إلى أن الزيادة المستمرة في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار نتيجة للاحتباس الحراري سوف تتسبب بنقص أعداد عدة أنواع من النحل الطنان في أوروبا.

وجاء في نص الدراسة:”تظهر الحسابات أن ما يقرب من 38% إلى 76% من أنواع النحل الطنان التي تمت دراستها في أوروبا، والتي ليست معرضة حاليا لخطر الانقراض، ستفقد ما لا يقل عن ثلث أعدادها الحالية بحلول عام 2080، وهذا يضع بعض أنواع النحل مثل Bombus alpinus وBombus flavidus وBombus pyrrhopygus على حافة الإنقراض، وخصوصا أن أعداد هذه الأنواع تناقصت بنسبة 90% تقريبا”.

قام بالدراسة المذكورة مجموعة من علماء البيئة بإشراف سيمون ديليكورت، الأستاذ في جامعة لوفان البلجيكية، واستخدمت في الدراسة “منظومة تعلّم آلي” طوّرها العلماء خصيصا للتنبؤ بأعداد أنواع النحل الطنان الأكثر شيوعا في أوروبا، ودراسة تأثير تغير المناخ على أعداد هذه الحشرات.

وخلال الدراسة أجرى العلماء تحليلاً للبيانات التي تتعلق بأعداد النحل الطنان بأنواع شائعة في أوروبا، والتي تم جمعها في الفترة ما بين 1901 و2014، حيث تمت مقارنتها مع البيانات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتغيرات متوسط درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار وغيرها من العوامل البيئية، كما قارنوا أعداد السكان في المناطق الأوروبية التي عاشت فيها هذه الحشرات في الماضي و التي تعيش الآن، ودرسوا تأثير كلّ تلك العوامل على أعداد النحل الطنان.