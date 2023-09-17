النقر المزدوج.. ميزة جديدة ولافتة في Apple Watch Series 9

انطلق حدث الخريف لشركة أبل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهناك الكثير من المنتجات والميزات الجديدة التي يجب تفصيلها.

وكجزء من إعلان Apple Watch Series 9 الجديد، قدمت أبل ميزة جديدة مليئة بالمرح وعملية وهي النقر المزدوج.

سيتمكن أي شخص يرتدي Apple Watch Series 9 أو Apple Watch Ultra 2 الجديدة من النقر بإصبعيه السبابة والإبهام معًا للقيام بمجموعة متنوعة من الأشياء.

يمكنك استخدام ميزة النقر المزدوج للرد على المكالمات، وتأجيل المنبه الصباحي، وتشغيل الوسائط أو إيقافها مؤقتًا، ومؤقتات النهاية، والمزيد. يمكنك أيضًا استخدامه لالتقاط صورة جماعية للتأكد من أنك متضمن فيها.

تقول شركة آبل إن الميزة سهلة الاستخدام ستجعل التفاعل مع ساعتك أسرع وأسهل وأكثر ملاءمة، خاصة عندما تكون يداك مشغولتين بحمل البقالة، أو حمل طفل، أو المشي مع كلبك.

ولكن بصرف النظر عن الراحة، تعد ميزة النقر المزدوج بمثابة فوز كبير لإمكانية الوصول. لدى أبل بالفعل ميزة AssistiveTouch المتوفرة على Apple Watch، ولكن هذه الميزة الجديدة تنقلها إلى المستوى التالي لأنها لا تتطلب منك تشغيل أي إعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

وقالت شركة آبل إن النقر المزدوج أصبح ممكنًا بفضل شريحة S9 SiP الجديدة للساعة، والتي تقول أبل إنها “أقوى شريحة ساعة”. وأضافت الشركة أن الشريحة قادرة أيضًا على منح Apple Watch Series 9 دفعة كبيرة في الأداء والقدرة على معالجة طلبات Siri على Apple Watch نفسها.

ستتوفر ميزة النقر المزدوج في الشهر المقبل – ربما مع ظهور WatchOS 10 لأول مرة، وستتوفر Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 في 22 سبتمبر.