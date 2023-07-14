الهند تضع اللمسات النهائيّة لإطلاق بعثة فضائيّة نحو القطب الجنوبي للقمر

وضعت وكالة الفضاء الهندية اللمسات النهائية اليوم الجمعة، على إطلاق صاروخ سيحاول نقل مسبار فضائي للهبوط عند القطب الجنوبي للقمر، في أول بعثة من هذا النوع لاستكشاف الفضاء.

وإذا نجحت المهمة ستنضم الهند إلى مجموعة من ثلاثة بلدان نجحت في تنفيذ مهمات هبوط على سطح القمر هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين.

كما ستكون مركبة الفضاء تشاندرايان-3 الأولى التي تهبط عند القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة توليها وكالات الفضاء وشركات الفضاء الخاصة اهتمامًا خاصًا نظرًا لوجود جليد مائي قد يساعد في بناء محطة فضاء في المستقبل.

ومن المنتظر أن ينطلق الصاروخ من مرفأ الفضاء الرئيسي في الهند في ولاية أندرا براديش في الساعة 2:35 مساء (09:05 بتوقيت غرينيتش).

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إنها أكملت مراجعة استعدادات البعثة قبل الإطلاق المقرر اليوم الجمعة.

ونجحت بعثة مركبة الفضاء تشاندرايان-2 التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية في نشر مركبة مدارية في 2020، لكن مركبة الهبوط والمسبار تحطما قرب المنطقة التي ستحاول المركبة تشاندرايان-3 الهبوط بها.

وإذا سارت البعثة وفقًا للخطة، فمن المنتظر أن تهبط المركبة على سطح القمر بحلول 23 أغسطس/ آب.