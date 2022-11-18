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الهند تطلق أول صاروخ يطوره القطاع الخاص إلى الفضاء

منذ ساعتين
صاروخ فضائي-ارشيفية

صاروخ فضائي-ارشيفية

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أطلقت الهند أول صاروخ يتم تطويره عن طريق القطاع الخاص وهو الصاروخ فيكرام-إس الجمعة، في خطوة فارقة في جهود البلاد لبناء صناعة فضاء تجارية.

انطلق الصاروخ الذي يبلغ وزنه 545 كيلوجراما، وطورته شركة الفضاء الناشئة “سكاي روت”، من موقع الإطلاق التابع لوكالة الفضاء الهندية بالقرب من تشيناي.

تبلغ سرعة الصاروخ خمسة أمثال سرعة الصوت ويستطيع حمل ما يصل إلى 83 كيلوجراما لمسافة 100 كيلومتر.

وأظهرت لقطات فيديو الصاروخ وهو ينطلق من مركز الفضاء مخلفا وراءه عمودا من الدخان والنار، وقال مسؤولون إنه سقط في خليج البنغال بعد حوالي خمس دقائق من إطلاقه.

كانت “سكاي روت” ومقرها حيدر اباد، والتي تأسست في عام 2018 ومدعومة من صندوق الثروة السيادية السنغافوري، أول شركة فضاء ناشئة توقع اتفاقية لاستخدام مرافق الإطلاق والاختبار التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية بعد أن فتحت الحكومة الباب أمام الشركات الخاصة في عام 2020.

وقالت الشركة إن ما يقرب من 100 شخص شاركوا في أول مشروع إطلاق لها.

وأطلق على الصاروخ اسم فيكرام سارابهاي وهو فيزيائي وفلكي هندي يعتبر مؤسس برنامج الفضاء الهندي.

    المصدر :
  • رويترز

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