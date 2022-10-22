الهند تطلق صاروخاً يحمل 36 قمراً صناعياً خاصاً للإنترنت

أعلنت الهند في ساعة مبكرة من صباح (الأحد 23-10-2022) (بالتوقيت المحلي)، عن إطلاق صاروخ يحمل 36 قمرا صناعيا خاصا للإنترنت، بعد تأجيل دام شهورا بسبب الحرب في أوكرانيا.

كانت عملية الإطلاق التي أجريت من جنوب الهند الأولى لشركة “ون ويب”، ومقرها في لندن، منذ الانفصال عن وكالة الفضاء الروسية في مارس بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال أس سوماناث، رئيس وكالة الفضاء الهندية، إنه تم وضع 16 قمرا اصطناعيا في المدار، معبرا عن تفاؤله بأن “الأقمار العشرين المتبقية سيتم فصلها بأمان مثل الأقمار الـ16 الأولى”.

لدى شركة “ون ويب” الآن 462 قمرا اصطناعيا في المدار، لتوفير خدمات النطاق العريض للإنترنت حول العالم.

وعلى الرغم من الاضطراب هذا العام، قالت الشركة إنها لا تزال على المسار الصحيح لتفعيل التغطية العالمية العام المقبل بنشر 648 قمرا صناعيا كما هو مخطط.

يزن كل قمر صناعي من أقمار “ون ويب” حوالي 150 كيلوغراما.

كانت هذه عملية الإطلاق الـ14 لشركة “ون ويب” إجمالا، واعتمدت على أثقل صاروخ في الهند، والذي عادة ما يكون مخصصا للمركبات الفضائية الحكومية.

وكانت جميع عمليات الإطلاق السابقة للشركة على صواريخ روسية. وكانت عملية الإطلاق الأولى لها أجريت عام 2019.

وقالت راجيسواري بيلاي راجاغوبالان، المتخصصة في الفضاء والأمن بمؤسسة “أوبزرفر ريسيرش” في نيودلهي، إن عملية الإطلاق تشكل أهمية للهند وتعكس الانفتاح التدريجي لوكالة الفضاء الهندية على عملاء من القطاع الخاص.

وأضافت أن الهند خبيرة في إطلاق أقمار اصطناعية أصغر وتحاول احتواء هذه السوق، وتروج نفسها كمرفق لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تتوفر فرصة للهند، إذ تتجنب العديد من الدول خدمات الإطلاق الفضائي الروسية.