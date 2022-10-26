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الهند تعاقب غوغل وتفرض عليها غرامة ضخمة

منذ 45 دقيقة
شركة غوغل

شركة غوغل

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قالت هيئة مكافحة الاحتكار في الهند إنه ينبغي لغوغل التابعة لألفابت ألا تمنع مطوري التطبيقات من استخدام خدمات الفواتير أو معالجة المدفوعات في الهند من التي تقدمها أطراف ثالثة، بينما غرمتها 113 مليون دولار لقيامها بممارسات تضر بالمنافسة.

وأضافت الهيئة أن غوغل استخدمت “وضعها المهيمن” لإجبار مطوري التطبيقات على استخدام نظام الدفع عبر تطبيقها، مع الإشارة إلى أن بيع السلع الرقمية من خلال التطبيق هو وسيلة أساسية للمطورين للتربح من عملهم.

وتعد هذه الخطوة أحدث انتكاسة تواجهها غوغل في أحد أسواقها ذات الأولوية، إذ فرضت عليها الهيئة الهندية غرامة قدرها 162 مليون دولار أخرى يوم الخميس بسبب الممارسات المضرة بالمنافسة المتعلقة بنظام التشغيل أندرويد الخاص بها، وطلبت منها تغيير نهجها تجاه ذلك النظام.

وقال متحدث باسم غوغل، “من خلال الحفاظ على انخفاض التكاليف، أسهم نموذجنا في تحول الهند الرقمي”.

وأضاف “ما زلنا ملتزمين تجاه مستخدمينا ومطورينا ونراجع القرار لتقييم الخطوات التالية”.

ويمكن لعملاق التكنولوجيا الأمريكي استئناف الأمر في محكمة هندية.

وطلبت الهيئة الهندية من غوغل أيضا إجراء ثمانية تعديلات لعملياتها في غضون ثلاثة أشهر، ومنها عدم تقييد “مطوري التطبيقات من استخدام أي خدمات معالجة الفواتير/الدفع من طرف ثالث، إما للشراء داخل التطبيق أو لشراء التطبيقات”.

وواجهت غوغل انتقادات على مستوى العالم، بما في ذلك في كوريا الجنوبية، لأمرها مطوري البرامج باستخدام متجر التطبيقات الخاص بها لاستخدام نظام الدفع من خلال التطبيق، والذي يتقاضى رسوما تصل إلى 30 في المئة على المشتريات.

    المصدر :
  • رويترز

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