الولايات المتحدة تودع شبكات الجيل الثالث بشكل كامل قريباً

شركات الاتصالات العالمية طورت من شبكاتها لتنتقل من الجيل الثالث إلى الجيلين الرابع والخامس

اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية من توديع الشبكات التي تعمل بالجيل الثالث (3G)، مع إعلان شركة فيرايزون للاتصالات أنها ستتخلى عن شبكتها للإنترنت التي تعمل بهذه التقنية.

ووفق تقرير نشره موقع “ذا فيرج” نقلا عن “فيرس وايرلس” كانت الشركة تريد وقف شبكة الجيل الثالث منذ نهاية 2019، ولكنها أبلغت مشتركيها أنها أرجأت هذا الأمر حتى نهاية 2022.

وبهذا أصبحت فيرايزون آخر الشركات الأميركية التي أقدمت على هذه الخطوة.

وأوضحت الشركة للمستخدمين الذين تعمل هواتفهم بتقنيات الجيل الثالث فقط أن الخدمات ستتوقف، ولكن سيكون بإمكانهم إجراء اتصالات برقم الطوارئ أو بمركز خدمات فيرايزون.

ورغم أن شبكات الجيل الثالث لا تزال تنتشر في العديد من الدول، إلا أن شركات الاتصالات في الولايات المتحدة تتسابق لتغيير البنية التحتية لشبكاتها وفق آخر تقنيات الاتصالات المتاحة.

ولا تشمل الأجهزة التي تعمل بتقنيات الجيل الثالث في فيرايزون الهواتف الخلوية فقط، بل بعض السيارات والشاحنات المتصلة بالإنترنت، وعدادات وقوف السيارات، وأجهزة أخرى.