اليكم تفاصيل انجراف أكبر جبل جليدى فى العالم عن موقعه

كشفت صورة جديدة للقمر الصناعي، أن أكبر جبل جليدي في العالم ينجرف بعيدا عن القارة القطبية الجنوبية، ويتجه فى مسار متسارع نحو زواله في نهاية المطاف، بعد الانجراف ببطء حول القارة القطبية لأكثر من عام.

ويبلغ طول لوح الجليد العملاق، المعروف باسم A-76A، حوالي 84 ميلاً (135 كيلومترًا) وعرضه 16 ميلاً (26 كيلومترًا).

ووفقا لما ذكره موقع “Space”، إنه أكبر جزء من أكبر جبل جليدي سابق في العالم A-76، الذى انكسر إلى ثلاث قطع: أ -76A و A-76B و A-76C.

والتقط القمر الصناعي تيرا التابع لناسا صورة للوح A-76A يطفو في مصب ممر دريك، وهو ممر مائي عميق يربط المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي بين كيب هورن في جنوب إفريقيا وجزر شيتلاند الجنوبية إلى الشمال من شبه جزيرة أنتاركتيكا.

تُظهر الصورة أن الجبل الضخم يقع حاليًا بين جزيرة الفيل وجزر أوركني الجنوبية في الطرف الجنوبي من الممر، لكن مساره يلمح إلى أنه سيتجه شمالًا إلى الممر المائي في الأسابيع المقبلة.

كما أنه في العادة، عندما تنجرف الجبال الجليدية إلى ممر دريك، يتم جرها سريعًا باتجاه الشرق بفعل تيارات المحيط القوية، قبل أن تتجه شمالًا في مياه أكثر دفئًا، حيث تذوب تمامًا بعد فترة وجيزة، وفقًا لمرصد الأرض.

قطع اللوح A-76A حتى الآن حوالي 1250 ميلاً (2000 كم) منذ انفصاله عن شبه جزيرة أنتاركتيكا في عام 2021.

وقد تمكنت الصفيحة من تجنب فقدان الجليد بشكل كبير خلال رحلتها حتى الآن، حيث كشفت البيانات التي تم جمعها من قبل المركز الوطني الأمريكي للجليد في يونيو أن الجزء A-76A هو تقريبًا بنفس الحجم تمامًا كما كانت عندما انكسرت من جبلها الأصلي منذ أكثر من عام، وفقًا لمرصد الأرض.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تظل سليمة لفترة أطول لأن ممر دريك يشتهر بإرسال الجبال الجليدية في رحلة باتجاه واحد إلى نهايتهم المائية.