انتشار رسائل إلكترونية احتيالية تطلب بيانات اعتماد مستخدمي تويتر

استحوذ إيلون ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، وأسرع الرئيس التنفيذي الجديد في إجراء تغييرات على النظام الأساسي، حيث تم تسريح حوالي نصف (3700) من موظفي تويتر، في حين أوضح ماسك أيضًا نواياه في تنظيم اشتراكات مقابل 8 دولارات شهريًا للتحقق من العلامة الزرقاء، والآن يبدو أن المحتالين عبر الإنترنت يستفيدون من هذه التغييرات السريعة ويستهدفون المستخدمين برسائل البريد الإلكتروني المخادعة.

وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تدعي رسائل البريد الإلكتروني أنها من تويتر، وتحاول خداع الأشخاص لتسليم بيانات اعتمادهم للحفاظ على العلامة الزرقاء الخاصة بهم.

قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي في ESET: “مع بدء تشغيل هذا الإصدار الجديد من التحقق من تويتر، قفز مجرمو الإنترنت حتماً إلى عربة التسوق في محاولة جديدة للبحث عن التفاصيل المالية للأشخاص”.

وأضاف مور: “خلال هذا التوقيت تحديدا، من المرجح أن يتم التلاعب بضحايا مجهولين للاعتقاد بعملية احتيال وتسليم تفاصيل بطاقتهم قبل القيام بمزيد من العناية الواجبة”، موضحا “لسوء الحظ، قد يكلفهم ذلك أكثر بكثير من 8 دولارات شهريًا في الاستخدام الاحتيالي لبطاقاتهم.”

تلقى أحد المستخدمين على تويتر Shivali Best رسالة بريد إلكتروني احتيالية تدعي أنها من “Twitter Web Services” هذا الأسبوع، وجاء في الرسالة الإلكترونية “تحياتي من دفع الشارة الزرقاء على تويتر”، وتؤكد هذه الرسالة الإلكترونية أن أحدث بيان فوترة للحساب متاح على موقع تويتر على الويب، حيث سيتم تحميل حسابك التكاليف التالية: المجموع: $ 8.

يطالبك البريد الإلكتروني بعد ذلك بالضغط فوق الرابط لرؤية “تحليل كامل لجميع الرسوم على صفحة إدارة الفواتير والتكلفة”.

وسيؤدي الضغط فوق الرابط الموجود في البريد الإلكتروني إلى نقل المستخدم إلى موقع مزيف حيث محاولة الحصول على رقم الهاتف وتفاصيل تسجيل الدخول إلى تويتر.

إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني مشبوهة، فمن الأفضل حذفها على الفور وعدم تسليم أي معلومات.

وتشمل الإجراءات الرئيسية الأخرى التي يمكنك اتخاذها لحماية حسابك استخدام مدير كلمات المرور وتشغيل المصادقة ذات العاملين.