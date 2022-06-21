انتعاش بسيط في سوق الكريبتو.. بيتكوين تعود للأضواء

سجلت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء بعض الارتفاع لدى سوق الكريبتو، بدعم محاولة بيتكوين لتعويض جزء من خسائرها.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.94% لتصل إلى 930.97 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجلت 75.5 مليار دولار.

وفي حين كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل 7 أشهر، تراجعت إلى ما دون تريليون دولار يوم الإثنين قبل الماضي “13 يونيو/حزيران 2022″، بعدما بلغت 3 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

وعادت شهية المستثمرين نحو العملات المشفرة رغم ارتفاع الفائدة الأمريكية على الدولار، ولكن مخاوف التضخم العالمي والركود الاقتصادي كانت أقوى من بريق “المارد الأخضر”، وزادت مخاوف المستثمرين الأفراد من قرارات الفيدرالي الأمريكي في كبح التضخم.

سعر بيتكوين اليوم

وقفز سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022 بنسبة 2.78% ليصل إلى 21219.09 دولار، لتقفز القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 405 مليارات دولار.

وهبطت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 15% يوم الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022 في أكبر خسارة ليوم واحد منذ مارس/آذار 2020. وخسرت حوالي نصف قيمتها هذا العام.

ومنذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هوت بيتكوين بنحو 70%.

أسعار العملات المشفرة اليوم

وانتعش سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.13% مسجلًا 1158.14 دولار.

كما أضاف سعر بينانس كوين Binance coin BNB نحو 4.66% إلى قيمته ليبلغ 221.94 دولار.

وارتفع سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.57% إلى 0.3282 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 2.84% إلى 0.4997 دولار.

كما ارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 8.09% ليصل إلى 8.16 دولار.

وقفز سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 4.83% ليصل إلى مستويات 0.06257 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.