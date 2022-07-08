انتعاش في سوق الكريبتو.. وبيتكوين على عتبة 22 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة الجمعة 8 تموز 2022 بعض الانتعاش، في محاولة لاسترداد بعض الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الأخيرة.

وكان لقانون “سوق الأصول الرقمية” الأوروبي دور بارز في منح سوق الكريبتو “قبلة الحياة” بعدما هجره المستثمرون في ظل معدل مخاطر مرتفع وخسارة عملة بيتكوين نحو 60% من قيمتها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى انهيار عملة تيرا/دولار والتي كانت بمثابة الضربة القاصمة.

وتسعى أوروبا، خلال الفترة الأخيرة، الى إعطاء سوق العملات المشفرة الصبغة الشرعية عبر قانون “سوق الأصول الرقمية”، وفي المقابل تستفيد “القارة العجوز” من الضرائب على تداول الأموال في هذا السوق شبه السري والذي عاش لفترة طويلة بعيدا عن الرقابة، وهي محاولة من دول الاتحاد الأوروبي للرقابة على عمليات غسيل الأموال، وخصوصا في ما يتعلق بالمليارديرات الروس ومحاولاتهم للإفلات من العقوبات الأوروبية على خلفية الحرب الأوكرانية.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة الجمعة بنسبة 5.72% لتصل إلى 968.9 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية سجلت نحو 58.17 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

سعر بيتكوين الجمعة 8 تموز

ارتفع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم،بنسبة 7.57% ليصل إلى 21,833.33 دولار، كما قفزت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 417.62 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر في العالم تراجعت بنحو 58% منذ بداية العام، وهو أكبر تراجع ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من 2011، عندما كانت بيتكوين مجرد وليد جديد.

أسعار العملات المشفرة الجمعة 8 تموز

انتعش سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 6.77% مسجلًا 1244.57 دولار.

وارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 2.15% ليبلغ 241.38 دولار.

وقفز سعر عملة الريبل XRP بنسبة 6.3% ليسجل 0.3515 دولار.

أمّا سعر عملة كاردانو Cardano فزاد ما نسبته 3.18% ليصل إلى 0.4797 دولار.

وأضاف سعر بولكادوت Polkadot نحو 4.86% من قيمته ليصل إلى 7.25 دولار.

وارتفع سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 3.67% ليصل إلى مستويات 0.07077 دولار.