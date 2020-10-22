انتقاء الأطعمة الصحية..ميزة جديدة من “سناب شات”

أعلن تطبيق “سناب شات” للتواصل الاجتماعي ، عن إطلاق ميزة جديدة للمساعدة في انتقاء الأطعمة المفيدة للصحة.

وأصبح في إمكان مستخدمي التطبيق، الآن، تشغيل كاميرا هاتفهم الذكي، من أجل إجراء مسح على الرمز الشريطي الموجود على الأطعمة لكي يبين لهم الفوائد الغذائية والصحية، وكذلك ملاحظات خاصة بتذوق طعمه، بحسب موقع “إنغادغيت”.

particularly excited about wine scan 🍷 Snapchat can now scan food and wine labels | Engadget https://t.co/qb1R7Zs65d — Kelsey Burns (@kelsEburns) October 22, 2020

وتسري الميزة كذلك على مسح الرمز الشريطي الموجود على زجاجات النبيذ.

وبمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو الرمز الشريطي للمنتج الغذائي، سيعرض “سناب شات” بعض التفاصيل الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تحليل الفوائد “الصحية” النسبية (كالتي يوفرها تطبيق التغذية “يوكا”)، كما يمكن إجراء مسح ضوئي لزجاجة نبيذ للحصول على نافذة منبثقة من تطبيق النبيذ “فيفينو” مع السعر والتقييم وبعض ملاحظات التذوق.

وتأتي قدرات “الفحص” في تطبيق “سناب شات” بواسطة كاميرا الهاتف الذكي، ضمن جزء من سعي الشركة لجعل كاميرتها أكثر فائدة، وذلك لأن منصتها مبنية على الواقع المعزز.