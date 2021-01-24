“انتهت صلاحية جلستك”.. مستخدمو فيسبوك يشتكون من هذا الخلل!!

اشتكى العديد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي العالمية “فيسبوك” من حدوث أمر غريب ومفاجئ خلال تصفحهم لحساباتهم الشخصية.

ولاحظ المستخدمون خلال الأيام الماضية، عمليات خروج إجباري من حساباتهم، وعودة التطبيق إلى طلب الرمز السري مرة جديدة.

ووجد مستخدمون أنفسهم أمام رسالة تفيد بـ”انتهاء صلاحية الجلسة”/( session expired)، أو شاشة الدخول مرة أخرى للتطبيق حيث يتطلب وضع “اسم المستخدم” و”الرمز السري”.

ووفق موقع “داون ديتكتور” فإن فقد بدأت فيسبوك تشهد هذا الخلل منذ الجمعة الماضية، فيما عاد التطبيق للعمل بشكل عادي السبت.

وقالت فيسبوك في بيان إنها تبحث عن أسباب الخلل الذي تعرض له المستخدمون، باضطرارهم للتسجيل مرة ثانية لدخول حساباتهم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر ربما يعود إلى تغييرات أجرتها فيسبوك، بحسب ما نقل موقع “أيه بي سي 13”.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها شركة فيسبوك هذ النوع من المشاكل.

وتشير التقديرات إلى أن قاعدة مستخدمي فيسبوك تجاوزت 2.7 مليار مستخدم نشط شهريا، وفق بيانات 2020، فيما يستخدم 3.1 مليار حساب على الأقل إحدى تطبيقات فيسبوك أو ماسنجر أو إنستغرام أو واتساب شهريا، وفق بيانات “ستاتيسيا”.