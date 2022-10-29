انخفاض ملحوظ بشحنات الهواتف الذكية في الربع الثالث من 2022

كشف أحدث تقارير من “Canalys” عن انخفاض ملحوظ في شحنات الهواتف الذكية العالمية في الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر بحوالي 297.8 مليون وحدة.

ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 9٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 (حوالي 325.6 مليون شحنة) وهو الربع الثالث على التوالي من انخفاض شحنات الهواتف الذكية.

تفوقت شحنات الهواتف الذكية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ على المناطق الأخرى في الربع الثالث مع تحسن الطلب في الهند وإندونيسيا والفلبين. وعلى الرغم من اتجاهات السوق، شهد القطاع المتميز طلبًا قويًا على هواتف أبل وسامسونج الرئيسية، في حين كان الطلب على الأجهزة متوسطة المدى ​​ ضعيفًا مرة أخرى.

احتفظت سامسونج بمكانتها الرائدة مع 64.1 مليون شحنة وحصة سوقية بنسبة 22 ٪ مع عروض ترويجية كبيرة لسلسلة Galaxy S وإدخال خطها الجديد من الهواتف الذكية القابلة للطي. وجاءت أبل في المرتبة الثانية بـ 53 مليون شحنة وحصة 18٪ من السوق العالمية.

شهدت شركة أبل طلبًا قويًا على سلسلة iPhone 14 الجديدة وهي الشركة الوحيدة في قائمة الخمسة الأوائل التي تشهد نموًا سنويًا إيجابيًا. بينما شهدت شاومي 40.5 مليون شحنة وحصة سوقية 14٪ تليها Oppo (حوالي 28.5 مليون) و vivo (حوالي 27.4 مليون).

بالنسبة للربع الرابع، يتوقع محللو Canalys انخفاض أهداف طلبات OEM وتباطؤ دوران المخزون.