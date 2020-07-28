انستغرام يستخدم الكاميرا الخلفية لـ هواتف “آيفون” بدون علم صاحبها ..فماذا علقت الشركة؟

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لطالما رفعت الشركات معايير الأمان والخصوصية جذبا للمستخدمين، لا سيما التطبيقات التي تكتسب جماهيرية كبيرة، لكن هل يصنف الخطأ

بسيطاً عندما تكتشف أن كاميرا هاتفك الخلفية من أجهزة “آيفون يتم استخدامها دون علمك؟

إحدى أهم خصائص برنامج iOS 14 الجديد، بأنه يقوم بتنبيه المستخدمين عندما تكون الكاميرا الخاصة بهواتفهم مستخدمة في الخلفية، وهذه الخاصية سببت مشكلة لموقع “إنستغرام” حيث أنه وطبقا لما أقر به عدد كبير من المستخدمين فالتطبيق يصل للكاميرا في الخلفية من دون إذن.

من جهتهم صرح القائمون على تطبيق “إنستغرام”، بأن هذا مجرد خطأ في النظام حيث أن iOS 14 يظن أن التطبيق يستخدم الكاميرا في حين أنه لا يفعل ذلك.

وأكد القائمون على “إنستغرام” أن نسخة iOS 14 الحالية هي نسخة تجريبية ليست نهائية ولا يمكن الاعتماد عليها.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R — KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020

وأضاف مسؤولو الموقع بأنهم لن ينتظروا تحديثات iOS وسيعملون على حل المشكلة من خلال التطبيق نفسه، لكن يمكنك أن تقوم بإلغاء صلاحية الوصول للكاميرا من التطبيق حتى يحدث ذلك إذا كنت تبحث عن أمان إضافي، بحسب ما نشر موقع theverge الأمريكي.

ومن جهة أخرى تستعد شركة إنستغرام لمنافسة تطبيق ”تيك توك“ عالميا عبر إطلاق خاصية جديدة تُدعى ”ريلز – Reels“.

وأكدت المصادر أن خاصية ”Reels“، ستكون متاحة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، ومن المقرر أن تكون قابلة للاستخدام من خلال أيقونة جديدة في أسفل شاشة تطبيق إنستغرام.

وتشبه خاصية ”Reels“، الخدمة التي يوفرها تطبيق ”تيك توك“ الشعبي، وهي ”ميزة ريمكس الفيديو“، التي تسمح للمستخدمين بالتقاط فيديو مدته 15 ثانية مصحوبا بالموسيقى ثم نشره في صفحة قصتهم.