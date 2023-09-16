انطلاقة قوية لـ"iPhone 15 Pro Max" مع تأخر تسليم الطلبات الجديدة إلى نوفمبر

تأخرت مواعيد تسليم iPhone 15 Pro الذي تم الكشف عنه للتو حتى نوفمبر لبعض التكوينات، مما يشير إلى أن الطلب قوي على الإصدارات المتطورة من التشكيلة الجديدة لشركة Apple Inc.

ووفقاً لموقع “fortune”، فقد أصبحت أربعة نماذج من هواتف iPhone 15 متاحة للطلب المسبق يوم الجمعة في أكثر من 40 دولة، بعد تقديمها في حدث يوم الثلاثاء. وسرعان ما شهد طراز Pro Max المتطور، والذي يبدأ بسعر 1199 دولارًا، تراجعًا في التسليم الموعود من 22 سبتمبر إلى أواخر نوفمبر في الولايات المتحدة.

تراجعت أوقات شحن طرازات iPhone Pro Max باللونين الأزرق والأسود حتى 16 أكتوبر، بينما تأخرت الطرز الطبيعية والبيضاء حتى 13 نوفمبر. وأثر التأخير على جميع السعات التخزينية لجهاز iPhone 15 Pro Max، وهو الإصدار الذي يتميز كاميرا متجددة وشاشة أكبر. بدأت الطلبات في الساعة الخامسة صباحًا في كاليفورنيا.

لقد استخدم محللو شركة Apple والمستثمرون والمعجبون بها منذ فترة طويلة تأخيرات الشحن لقياس مدى شعبية الطراز الجديد. إنه علم غير دقيق: يمكن أن تؤثر عقبات سلسلة التوريد والمخزون والمشكلات اللوجستية على أوقات التسليم بقدر تأثيرها على الطلب. لكن التأخير يوم الجمعة يشير إلى أن شركة آبل تشهد إقبالاً جيداً على الهواتف، بما في ذلك في الصين، حيث كانت هناك مخاوف بشأن رد فعل عنيف.

يمثل iPhone حوالي 50% من مبيعات شركة Apple، وتعتمد الشركة على الطراز الجديد للمساعدة في عكس اتجاه المبيعات الذي استمر لمدة ثلاثة أرباع.

وشهدت الصين تأخيرًا في مواعيد الشحن حتى نوفمبر لجميع طرازات iPhone 15 Pro Max، في حين أن إصدارات iPhone 15 Pro القياسية تنتظر لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع. قامت منصة Meituan الصينية، التي تستفيد من شبكة من موزعي Apple، بمعالجة ما قيمته 27.5 مليون دولار من طلبات iPhone 15 وحدها في أول 30 دقيقة من الطلبات المسبقة.

وتشهد كندا أوقات انتظار تتراوح بين ستة وسبعة أسابيع بالنسبة إلى iPhone 15 Pro Max، في حين شهدت أستراليا واليابان والمملكة المتحدة والهند وكندا وفرنسا وألمانيا تأخيرات تصل إلى ثمانية أسابيع بالنسبة إلى iPhone 15 Pro Max المصنوع من التيتانيوم الطبيعي. . يمكن أن تستمر هذه التأخيرات في النمو مع تقديم الطلبات المسبقة.

كما شهد مشترو iPhone 15 Pro القياسي ذو الشاشة الأصغر تأخيرات، مما أثر على جميع الألوان في بعض سعات التخزين. وقت الانتظار لهذه الهواتف، التي تبدأ بسعر 999 دولارًا، يصل إلى 23 أكتوبر في الولايات المتحدة اعتبارًا من بعد ظهر يوم الجمعة. حتى الآن، كانت طرازات iPhone 15 ذات المستوى الأساسي الوحيدة التي شهدت تأخيرات هي iPhone 15 Plus باللون الوردي بجميع سعات التخزين، وiPhone 15s القياسي باللونين الوردي والأخضر.

تؤثر الجداول الزمنية المتأخرة على عمليات التوصيل إلى المنازل، مما يعني أن المتسوقين قد يكون لديهم حظ أكبر في التوجه إلى المتجر. لا يزال بعض مواقع البيع بالتجزئة التابعة لشركة Apple والتي يبلغ عددها حوالي 270 موقعًا في الولايات المتحدة متاحًا في وقت أقرب للاستلام من المتجر. يبدو أن هاتف iPhone 15 Pro Max المصنوع من التيتانيوم الطبيعي هو الأكثر مبيعًا حتى الآن، مع توفر محدود للغاية في المتاجر وعبر الإنترنت.

سعر Pro Max المبدئي أعلى بمقدار 100 دولار عن العام الماضي، وتشير المطالبة بالطلبات المسبقة إلى أن استراتيجية التسعير التي تتبعها شركة Apple لا تفقد عملائها.

عندما بدأت الطلبات المسبقة، أبلغ العديد من المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من إجراء المعاملات لعدة دقائق وأن تطبيق متجر Apple للهواتف المحمولة تعطل عند الإطلاق أو أثناء عملية الطلب. أثرت المشكلات في الغالب على العملاء الذين يحاولون المتاجرة بجهاز iPhone قديم أو استخدام برنامج الترقية السنوي من Apple. وقد يشير ذلك أيضًا إلى أن الطلب الأولي قوي.

يعد خط iPhone 15 Pro تحديثًا مهمًا من طرازات العام الماضي، حيث يضيف غلافًا من التيتانيوم، وتقريبًا محسنًا للكاميرا ومعالجًا أسرع مبنيًا على بنية 3 نانومتر.