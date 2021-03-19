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انفجار قمر صناعي أميركي في الفضاء

19 - مارس - 2021
آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 1:57 مساءً
قمر صناعي

قمر صناعي- تعبيرية

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أعلن السرب الثامن عشر التابع لسلاح الجو الأميركي، الخاص بمراقبة الفضاء، أن القمر الصناعي الأميركي NOAA 17 العاطل عن العمل انفجر إلى 16 قطعة.

وأشار السرب في تغريدة على موقعه في “تويتر” إلى أن “القمر الصناعي NOAA 17 انفجر في الساعة 10.11 بتوقيت موسكو يوم 10 اذار الجاري، ومن مراقبة 16 قطعة نتجت عن انفجاره لم تكتشف أي آثار لاصطدامه بجسم آخر”.

ووفقا لبيانات سلاح الجو الأمريكي، كان هذا القمر قبل انفجاره يحلق في مدار لا يقل ارتفاعه عن 800 كيلومتر ولا يزيد عن 817 كيلومترا. ولم يكشف ما إذا كانت هذه القطع تشكل خطورة على الأجهزة والأقمار الصناعية العاملة في الفضاء.

ويذكر أن القمر الصناعي NOAA 17 ، أطلق في شهر حزيران 2002 وتوقف عن الخدمة عام 2013 . وقد سبق أن تحطمت أقمار صناعية من هذا النوع نتيجة انفجار البطاريات الموجودة على متنها، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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