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انفصال مركبة "Progress MS-19" بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية

منذ ساعة واحدة
مركبة الشحن الفضائية "بروغريس"

مركبة الشحن الفضائية "بروغريس"

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أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” أن مركبة الشحن الروسية Progress MS-19 انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية وعادت نحو لأرض لتحترق في غلافها الجوي، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة “إن مركبة الشحن الفضائي Progress MS-19 نجحت بالانفصال عن المحطة الفضائية الدولية، وعادت نحو الأرض ليحترق معظم أجزائها في الغلاف الجوي لكوكبنا، أما الأجزاء غير المحترقة من المركبة فتم إغراقها في المنطقة غير الصالحة للملاحة جنوب المحيط الهادئ”.

وأضاف البيان “انفصال المركبة عن المحطة أخلى فيها منفذا ستلتحم به مركبة فضائية أخرى سيتم إرسالها إلى الفضاء في 26 أكتوبر الجاري”.

وكانت روسيا قد أطلقت Progress MS-19 من قاعدة بايكونور الفضاية في 15 فبراير الفائت، وحملت المركبة إلى المحطة حينها نحو 1600 كلغ من البضائع التي شملت معدات طبية، وملابس وأغذية وماء لرواد الفضاء، وأسطوانات أوكسيجين ونيتروجين، كما نقلت إلى المحطة 6 أقمار نانوية صغيرة من نوع YuZGU-55، إضافة إلى الوقود وبعض المعدات والمواد اللازمة لإجراء التجارب العلمية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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