"انهيار المناخ قد بدأ".. الأرض شهدت الصيف الأكثر سخونة

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، أنّ “الشهور الثلاثة الأكثر سخونة على الإطلاق شهدتها الأرض هذا العام”، بحسب ما ذكر موقع CBS News.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان تزامن مع نشر أحدث البيانات الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي (C3S) من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنّ “أيام الصيف لا تنبح فحسب، بل إنها تعض”.

وقال غوتيريش: “لقد عانى كوكبنا للتو من موسم من الغليان – وهو الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق. لقد بدأ الانهيار المناخي”.

وأصدر الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، تقييمًا عاجلًا للبيانات، قائلًا: “لقد شهد نصف الكرة الشمالي للتو صيفًا متطرفًا – حيث أدت موجات الحر المتكررة إلى تأجيج حرائق الغابات المدمرة، والإضرار بالصحة، وتعطيل الحياة اليومية، وإحداث خسائر دائمة البيئة”.

وقال تالاس إنه في الوقت نفسه، في نصف الكرة الجنوبي، كان الانكماش الموسمي لجليد البحر القطبي الجنوبي “خارجًا عن المخططات حرفيًا، ووصلت درجة حرارة سطح البحر العالمية مرة أخرى إلى مستوى قياسي جديد”.

وأظهر تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي يتضمن بيانات كوبرنيكوس بالإضافة إلى معلومات من خمس منظمات مراقبة أخرى حول العالم، أن شهر أغسطس كان الأكثر سخونة على الإطلاق “بهامش كبير”، وفقًا للوكالة التابعة للأمم المتحدة، سواء على الأرض أو في الشهر العالمي. متوسط درجات حرارة سطح البحر.

أظهر تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي يتضمن بيانات كوبرنيكوس بالإضافة إلى معلومات من خمس منظمات مراقبة أخرى حول العالم، أنه كان أكثر شهر أغسطس حرارة على الإطلاق “بهامش كبير”، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة، سواء على الأرض أو في المتوسط الشهري العالمي لدرجات حرارة سطح البحر.

واستشهدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بوكالة الأرصاد الجوية التابعة لحكومة المملكة المتحدة، والتي حذرت من أن هناك “احتمال بنسبة 98٪ أن تكون سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة هي الأكثر حرارة على الإطلاق”.

تضع بيانات كوبرنيكوس بالفعل عام 2023 على المسار الصحيح ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق بشكل عام. في الوقت الحالي، لا يتخلف سوى عام 2016 في سجلات درجات الحرارة، لكن عام 2023 لم ينته بعد.

وقال كارلو بونتيمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ: “بعد ثمانية أشهر من عام 2023، نشهد حتى الآن ثاني أكثر الأعوام دفئًا حتى الآن، فقط أبرد جزئيًا من عام 2016، ويقدر أن شهر أغسطس سيكون أكثر دفئًا بحوالي 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة”.

فيما أشار غوتيريش من الأمم المتحدة، إلى أنّه “لا يزال بإمكاننا تجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية”، مضيفًا: “ليس لدينا لحظة لنضيعها”.