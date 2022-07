انهيار جرف جليدي قي القارة القطبية الجنوبية.. "بالصور"

بعد تسجيل قارة انتركاتيكا في الايام القليلة الماضية ارقاماً قياسية، بحيث شهدت درجات حرارة اعلى من المعتاد بمقدار 4 درجات مئوية، كشفت الأقمار الصناعية عن صور انهيار جرف جليدي بحجم روما في القارة القطبية الجنوبية، بعد ان شهدت أياماً من درجات الحرارة القياسية.

ووفق صحيفة إندبندنت البريطانية، قال العلماء إن “كل ما تبقى من جرف كونغر الجليدي تقريباً تحول إلى جبل جليدي الأسبوع الماضي”.

كما يشهد القطب الشمالي أيضاً درجات حرارة أعلى بكثير من المعتاد، مما أثار قلق العلماء الذين لفتوا إلى أنه “من غير المعتاد” ذوبان القطبين في نفس الوقت، ومع ارتفاع درجات الحرارة في القارة القطبية الجنوبية الأسبوع الماضي، اكتشف العلماء أن الجرف الجليدي كونغر قد انهار.

In the week since #C38 initially calved, it has broken in half and become #C38A and #C38B . https://t.co/uEgUuGC3dD pic.twitter.com/7tizNY3p0E

من جهته أكد المركز الوطني الأميركي للجليد أن جبلاً جليدياً قد ولد من الجرف في منطقة ويلكس لاند، تبلغ أبعاده 1200 كيلومتر مربع أي ما يقرب من حجم روما.

كذلك أشار العلماء الأميركيون إلى أن هذا الجبل الجليدي “يتكون تقريباً من كل ما تبقى من جرف كونغر الجليدي”.

فيما لفت المركز الوطني الأميركي للجليد إلى أن عملية تكون الجرف الجليدي في كونغر قد حدثت يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

I suspect Totten Glacier mostly got nuked with warm snow during the mid-March Antarctic atmospheric river. The glacier did also loose a little ~14km^2 snaggletooth at its calving front, not a big deal though, maybe unrelated. #Sentinel1 @sentinel_hub pic.twitter.com/LEV4bdLmwq

— Peter Neff (@icy_pete) March 23, 2022