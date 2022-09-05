الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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اول رحلة جوية لـ"طائرة بدون طيار" تعمل بالطاقة الشمسية

منذ دقيقة واحدة
طائرة

طائرة

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نجحت طائرة “كيو إم إكس 50” صينية الصنع، وهى طائرة جوية كبيرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية بالقرب من الفضاء، فى القيام بأول رحلة لها فى يولين بمقاطعة شنشى بشمال غربى الصين، حسبما ذكرت شركة صناعة الطيران الصينية “أفيك”.

وأقلعت المركبة فى تمام الساعة 6 مساء وهبطت بعد رحلة استغرقت 26 دقيقة، حسبما ذكرت أفيك، شركة صناعة الطائرات الرائدة فى الصين، ولفتت شركة أفيك إلى أن جميع مكونات نظام الطائرة، التى طورها معهد “فيرست آيركرافت” التابع للشركة، كانت فى حالة جيدة بعد الرحلة الأولى الناجحة، بحسب موقع وكالة “شينخوا”.

طائرة "كيو إم إكس 50" صينية الصنع

طائرة “كيو إم إكس 50” صينية الصنع

وذكرت شركة أفيك، أن الطائرة تعد أول مركبة جوية بدون طيار منخفضة السرعة على ارتفاعات عالية مع نسبة عرض إلى ارتفاع فائقة، كما تعد أول طراز للمركبات الجوية الكبيرة بدون طيار ذات التكوين الهيكلى المزدوج، وأول نظام تشغيل للطائرات الكبيرة بدون طيار، التى تعمل بالكهرباء بشكل كامل، مدفوع بالطاقة الشمسية فقط تطوره الشركة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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