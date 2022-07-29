الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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بإمكانكم رؤيتها.. ظاهرة نادرة في سماء بعض الدول العربية فجر السبت

منذ ساعتين
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

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سيتمكن مواطنو بعض الدول العربية من شهود ظاهرة فلكية بالعين المجردة، ستصل ذروتها خلال الساعات الأولى قبل شروق شمس، السبت.

الجمعية الفلكية بجدة أكدت في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن زخة شهب “دلتا الدلويات” ستصل ذروة تساقطها خلال الساعات قبل شروق الشمس السبت الموافق 30 يوليو 2022 في “سماء الوطن العربي”.

وتوقع رئيس الجمعية، ماجد أبوزاهرة، أن تكون الشهب في أفضل أحوالها ابتداء من حوالي الساعة 03:00 فجرا، عندما تكون نقطة إشعاعها عالياً في السماء باتجاه الأفق الجنوبي، مشيرا إلى “استمرار تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر”.

وأضاف أن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر ويغرب مبكرا، ما يعني بأن السماء ستكون مظلمة لتساقط الشهب “شرط أن يكون الرصد من موقع بعيد عن أضواء المدن”.

وأوضح أن عين الإنسان تحتاج إلى حوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام وعلى الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات لأن الشهب “ترى بالعين المجردة”.

وتعد “دلتا الدلويات” من الشهب المتوسطة، وتنشط سنويا في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالي 25 شهابا بالساعة عند ذروتها، وفقا للجمعية.

وسوف تستمر ظاهرة شهب دلتا الدلويات لعدة أسابيع بعد الذروة ولكن بمعدل أقل وسوف تتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوحاً خلال هذه الفترة، حسب ما ذكره موقع “سبق” السعودي.

وفي وقت سابق، أعلنت قطر، أن شهب دلتا الدلويات ستزين سمائها، بداية من مساء الجمعة حتى بزوغ فجر السبت، وفقا لصحيفة “الشرق” القطرية.

وقال الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، بشير مرزوق، إن شهب دلتا الدلويات تصل ذروتها خلال يومي 28 و 29 من يوليو من كل عام.

وتحدث زخات الشهب بشكل عام نتيجة مرور الأرض وهي تتحرك في مدارها حول الشمس بالقرب من حبيبات الغبار والجسيمات التي تخلفها المذنبات، فتتقاطع تلك الحبيبات مع الغلاف الجوي الأرضي، وتحدث وميضا يتساقط في سماء الكرة الأرضية مثل الألعاب النارية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.

    المصدر :
  • الحرة

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