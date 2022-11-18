بإيعاز من ماسك... ممنوع دخول الموظفين إلى مكاتب "تويتر" حتى ‏الإثنين

يواصل مالك “تويتر” إيلون ماسك إجراءاته الغريبة بعدما طرد 50 ‏في المئة من موظفي الشركة.‏

وفي جديده، أفاد موقع “بيزنيس إنسايدر” ‏Business Insider، ‏الجمعة، بأن شركة “تويتر” أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول ‏الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازاً من ماسك.‏

وأخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن جميع المباني مغلقة مؤقتا ويمنع ‏دخول جميع الموظفين، ومن المتوقع إعادة فتح المكاتب يوم الاثنين.‏

ولفت الموقع إلى أن سبب الإغلاق كان مخاوف المالك الجديد ‏للشركة، من احتمال حدوث تخريب داخلي واضطرابات.‏

وبحسب الموقع، أغلقت مكاتب “تويتر” فجأة يوم الخميس حيث رفض ‏مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة ‏الاجتماعية.‏

وخيّر ماسك موظفي الشركة بين الالتزام بالعمل لساعات طويلة أو ‏خسارة وظائفهم، وفق مذكرة داخلية نشرتها وسائل إعلام أميركية، ‏الخميس.‏

وتعرض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها ‏في الشركة التي اشتراها بمبلغ 44 مليار دولار الشهر الماضي.‏

وطرد ماسك 50% من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 ‏شخص وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ‏ساعات عمل طويلة.‏

وطُلب من الموظفين الدخول إلى رابط لتأكيد التزامهم بـ”تويتر” ‏الجديد” بحلول الساعة 5 من عصر الخميس بتوقيت نيويورك ‏‏(العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش).‏

وجاء في المذكرة، أنه “في حال عدم دخولهم إلى الرابط، سيخسرون ‏وظائفهم تلقائيا، وسيحصلون على راتب 3 أشهر تعويضا عن نهاية ‏الخدمة”.‏