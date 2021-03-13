باحثون يطورون مركبا مغناطيسيا يمنع تزييف الأموال

طور فريق بحث دولي برئاسة باحثين من قسم أنظمة النانو الوظيفية والمواد ذات درجة الحرارة العالية بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا NUST MISIS في روسيا، مركبا مصغرا ”نانوي“، جديدا من نوعه، مع خصائص مغناطيسية قابلة للضبط، حيث بسبب صغر حجمه، بالإضافة إلى خصائصه المغناطيسية والكهربائية الممتازة، يمكن استخدامه في تطبيقات واسعة محتملة ومنها حماية النقود والأوراق المالية من التزوير، وفي صناعة الإلكترونيات من الأجهزة المحمولة إلى معدات الفضاء.

ووفقا لموقع Samachar Central للأخبار الترفيهية، صنع الباحثون المركب الجديد من الحديد والكوبالت والنيكل، عن طريق الترسيب الكيميائي ”وهي عملية تشكل جسما صلبا في محلول من خلال تفاعل كيميائي“، حيث تلاها عملية اختزال كيميائي للمركب.

وقال يوري كونيوخوف، نائب رئيس قسم أنظمة النانو الوظيفية والمواد ذات درجة الحرارة العالية في الجامعة الروسية إن ”طريقة صنع المركب بسيطة، والأهم من ذلك تسمح خصائصه بالتحكم في كل مرحلة من إنتاجه، وإنتاج مساحيق مصغرة ونقية كيميائيا مع تركيبة وشكل معين“.

وبيّن كونيوخوف أن المركب الجديد لديه مقاومة مغناطيسية عالية، مما يجعل التكنولوجيا قابلة للتطبيق في صنع المطاط المغناطيسي وأجهزة مختلفة ليدخل المغناطيس في صناعتها.

وركزت جهود المجتمع العلمي مؤخرًا، حول البحث في المواد النانوية المغناطيسية ذات الخصائص المغناطيسية القابلة للتحكم، لحماية البشر من الإشعاع الكهرومغناطيسي والأجهزة الإلكترونية.

ويعتبر تطوير مركبات جزيئية ”بوليمر“ معدنية ورقيقة ومرنة، اتجاهًا بحثيًا واعدًا، في حماية عملية التداخل الكهرومغناطيسي ”“EMI والتي تعني: ”تفاعل موجة كهرومغناطيسية مع موجة كهرومغناطيسية أخرى“.

وكشف كونيوخوف، أن مركبهم الجديد والذي يتميز بخصائص مغناطيسية يمكن التحكم بها، يمكن أن يحدث اختراق في الحماية من التداخل الكهرومغناطيسي EMI.