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باحثون يطوّرون تقنية واعدة تحدّد بصمة العين من مسافة أبعد

منذ 7 ساعات
تقنية تسمح بتحديد بصمة العيون من مسافة أبعد

تقنية تسمح بتحديد بصمة العيون من مسافة أبعد

إرم نيوز
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توصّل فريق بحثي في جامعة اسبانية الى تطوير تقنية واعدة تسمح بالتعرف الى بصمة عيون الاشخاص وهم يتحركون من مسافة تبلغ مترين.

الباحثون الذي طوّروا هذه التقنية مختصون في الرؤية الاصطناعية وأنظمة الروبوتات المساعدة من قسم الهندسة الإلكترونية في جامعة ملقة بإسبانيا UMA.

موقع dp News الإخباري، أشار الى أن الباحثين في الجامعة الإسبانية، نجحوا في تطوير نظام جديد يمكنه التقاط صور واضحة وبدقة عالية لحدقة العين وهي تتحرك من مسافة 2 متر، وذلك دون الحاجة لتحديد وضعيات وقوف محددة، كما في التقنيات الشائعة الاستخدام حاليا.

وأوضح المهندس “أدريان روميرو” أحد مؤلفي هذه الدراسة، أن التقنية الجديدة، هي عبارة عن نظام مدمج في كاميرا واحدة عالية الدقة، وذلك بدلاً من بضع كاميرات متصلة بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، إذ تم تطويرها باستخدام نظام متعدد المعالجات على الرقاقات الإلكترونية.

البروفيسور “أنطونيو بانديرا روبيو”، المؤلف المشارك في الدراسة، شرح بدوره أن التقنيات السابقة المستخدمة في اكتشاف العين، تعمل من خلال تصوير 20 إطارا فقط لكل 1ثانية، في حركة العين، بينما التقنية الجديدة قادرة على معالجة أكثر من 700 إطار في الثانية لحركة العين، وعند فلترة وتقييم هذه العملية فإنها تحدد بدقة بالغة 88 إطارًا في الثانية لحركة العين.

الى ذلك، كشف الفريق البحثي، أن الهدف من تطوير التقنية يأتي لإنشاء نظام سهل الاستخدام لتحديد بصمة العين، والذي من شأنه تسهيل إجراءات التعرف على هوية الأشخاص في تطبيقات مختلفة، مثل: الفحص الأمني للأفراد، وفي إجراءات الصحة، والعدالة للتأكد من هويتهم.

وتعاون الباحثون لتطوير هذه التقنية مع شركة SHS Consultores الإسبانية لتطوير أجهزة إلكترونية للقياسات الحيوية.

ويعمل الباحثون بعد هذه النتائج على إطلاق التقنية تجاريًّا.

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