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باحث في أمن الإنترنت يكشف عن إحدى أكبر حالات القرصنة على تويتر

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 6 - يناير - 2023 2:18 صباحًا
شعار شركة تويتر

شعار شركة تويتر

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قال باحث في أمن الإنترنت إن متسللين سرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.

وكتب ألون جال الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية هدسون روك على موقع لينكد أمس الأربعاء إن الاختراق “سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة”. ووصفها بأنها “واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها”.

ولم يعلق تويتر على التقرير، الذي نشره جال لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 ديسمبر كانون الأول، ولم يرد على الاستفسارات عن الخرق منذ ذلك التاريخ.

ولم يتضح الإجراء الذي اتخذه تويتر للتحقيق في المشكلة أو معالجتها إن كان قد فعل ذلك من الأساس.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة البيانات الواردة في المنتدى.

ولا توجد أدلة على هوية أو موقع المتسلل أو المتسللين وراء الاختراق. وربما حدث ذلك في وقت مبكر من عام 2021، أي قبل أن يتولى إيلون ماسك ملكية الشركة العام الماضي.

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