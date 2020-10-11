باكستان تحظر تيك توك..لهذا السبب

أعلنت الحكومة الباكستانية عن حظر تطبيق الفيديو الصيني تيك توك، بسبب فشل الشركة المالكة للتطبيق في الامتثال الكامل للتعليمات لتطوير آلية فعالة للسيطرة على المحتوى غير القانوني.

قالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان ،الجمعة إنها اتخذت الخطوة بعد تلقي شكاوى ضد محتوى “غير أخلاقي وغير لائق” على منصة مشاركة التسجيلات المصورة.

قالت حريم شاه، أحد مشاهير تيك توك الباكستانيين، يوم السبت، إن الحكومة كانت مخادعة في حظرها لتطبيق صيني مشهور لمشاركة التسجيلات المصورة.

قالت شاه، التي لديها أكثر من 4 ملايين متابع على تيك توك وحده، إن الأسباب المقدمة للحظر كانت “واهية”.

وأضافت في مؤتمر صحفي بكراتشي: “إنه تطبيق جيد جدًا للترفيه. إنه يعرض موهبة شباب باكستان أمام العالم بأسره.

في رأيي، هذا الحديث عن كونه منصة ل” محتوى غير لائق / غير أخلاقي “لا أساس له على الإطلاق”.

وقالت إنه إذا تم اتخاذ قرار حظر التطبيق لأسباب أخرى، فعلى الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عمران خان توضيح ذلك.

وأضافت أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التعدي على الحريات الإبداعية في البلاد.

وقالت “استخدام الفحش كسبب لحظر تيك توك لا يحمل أي وزن. يرجى إخبار الناس بالسبب الحقيقي لإرضائهم”.

يعد تطبيق مشاركة التسجيلات المصورة، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، ثالث أكثر التطبيقات تنزيلًا خلال العام الماضي بعد واتس آب وفيسبوك وتم تنزيله حوالي 39 مليون مرة في باكستان.