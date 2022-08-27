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بالصورة.. تعرف إلى مواصفات سماعة OnePlus Nord الرائعة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2022 12:43 صباحًا
شعار شركة "oneplus"

شعار شركة "oneplus"

التقنية بلا حدود
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كشفت شركة وان بلس (السبت 27-8-2022) عن سماعتها اللاسلكية الجديدة والمتميزة OnePlus Nord بمحرك 9.2 مم، ودعم معايير IPX4 لمقاومة الماء والغبار.

تتوفر سماعة OnePlus Nord عبر موقع Amazon وموقع وان بلس الرسمي بدءاً من الأول من شهر سبتمبر، ويتميز هذا الإصدار بتصميم تقليدي لرأس السماعة بملامح تصميم سماعة OnePlus Bullets اللاسلكية.

ويأتي ميكرفون السماعة مع الأزرار مدمج في سلك السماعة، لدعم المستخدم في التحكم في المكالمات، وتشغيل الموسيقى، وأيضاً الأوامر الصوتية.

أيضاً يمكن جمع طرفي السماعة معاً مغناطيسياً لتوقيف مؤقت لتشغيل الموسيقى، والتي تعود للتشغيل التلقائي أيضاً عند فصل طرفي السماعة عن بعضهما البعض.

كما تقدم وان بلس السماعة اللاسكية مع ثلاثة من رؤوس السماعة المميزة بتصميم من السيليكون والتي تأتي بثلاثة قياسات مختلفة.

وتدعم السماعة معايير IPX4، وتأتي بمحرك ديناميكي بحجم 9.2 مم، وتأتي OnePlus Nord بكابل 3.5مم وتتوفر باللون الأسود فقط.

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