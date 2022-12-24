بالصورة.. تعرف على أحدث إصدارات "أسوس" من أجهزة الحاسب المكتبي

أطلقت شركة أسوس “Asus” التايوانية إصدارين من أجهزة الحاسب المكتبي ExpertCentre D500SD وS500SD، في السوق الهندي.

تقدم Asus الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المكتبي بمجموعة من أفضل المواصفات، حيث يستهدف جهاز ExpertCentre D500SD دعم المؤسسات والشركات، بينما ينطلق ExpertCentre S500SD لدعم المستهلكين بشكل عام.

من جانب أخر تنطلق أجهزة ASUS ExpertCentre D500SD و S500SD بنفس التصميم صغير الحجم، كما يأتي ExpertCentre D500SD بمعايير MIL-STD-810H التي تؤكد دعم هذا الإصدار لمقاومة أعلى.

كما يأتي هذا الإصدار بتصميم أفضل للنظام الحراري من خلال غرف منفصلة، أيضاً يضم الجهازين لوحة الأم من ASUS، مع تقنية الحماية ASUS III.

وتتضمن الأجهزة الجيل 12 من معالجات إنتل Core i5، وكرت شاشة NVIDIA، وذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام، كما تأتي الأجهزة بفتحات لسعة PCIe SSD وHDD للتخزين.

أيضاً تأتي أجهزة ExpertCentre D500SD وS500SD بمنافذ للإتصال تشمل USB-C، وUSB 3.0، وUSB 2.0، وHDMI، وأيضاً VGA، كما يدعم تقنية WiFi-6، والبلوتوث 5.2، وتنطلق الأجهزة بنظام تشغيل Windows Home، وTPM 2.0.