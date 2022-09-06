الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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بالصورة.. تعرف على الروبوت المدهش "Morningstar Robot S1" من لينوفو

منذ دقيقتين
شعار شركة لينوفو

شعار شركة لينوفو

التقنية بلا حدود
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كشفت شركة لينوفو الأسبوع الماضي، خلال معرض الصين الدولي للخدمات التجارية عن أول روبوت تم تطويره ذاتيًا يسمى Lenovo Morningstar Robot S1.

يدمج Morningstar S1 بشكل مبتكر روبوتات metaverse والروبوتات الصناعية، كما تقول الشركة. ويُزعم استخدام الروبوت في عمليات الفحص عن بُعد. يمكن استخدامه على نطاق واسع في خطوط التجميع اليدوية العادية والمختبرات المشعة والبيئات الأخرى وفقًا لاحتياجات سيناريوهات الإنتاج المختلفة.

يأتي Morningstar S1 مع نظارات الواقع المعزز التي يمكن استخدامها لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها الروبوت في الوقت الفعلي. ووفقًا للشركة، يتكون جسم الروبوت من البلاستيك المعاد تدويره والألمنيوم منخفض الكربون، مما يحسن الأداء والمتانة بينما يترك أيضًا آثارًا كربونية أقل، وبالتالي يكون أكثر صداقة للبيئة.

يقال إن ارتفاع Morningstar Robot يبلغ 142 سم، وهو مشابه إلى حد ما لارتفاع الرؤية البشرية. وهو يستخدم تصميم تعليق مستقل رباعي العجلات، مما يحسن ثبات السير في S1. كما أنه يوفر إخراجًا ثابتًا للصورة بفضل إضافة محورين عالي الأداء. يُزعم أن الروبوت يقدم صورًا ثابتة وواضحة. كما أنه يقلل من الدوار عند مراقبة المستخدمين عن بعد.

لم يتم الكشف عن السعر بعد، ومن المرجح أن يتم بيع الروبوت فقط في الصين.

 

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