بالصورة.. تعرف على جهاز التلفاز Xiaomi Redmi X Pro المخصص للألعاب

كشفت شركة شاومي الصينية عن جهاز التلفاز المخصص للألعاب Xiaomi Redmi X Pro الذي يدعم دقة 4K، ومعدل تحديث 120 Hz.

ينطلق جهاز Redmi X Pro بحجم 65 و75 إنش، ودقة عرض 4K، مع معدل تحديث 120 Hz، ويدعم الألعاب بمعدل إستجابة 4 مللي ثانية.

ويدعم الجهاز تقنية AMD FreeSync Premium، ومن المقرر أن تعمل الشاشة على خفض نسبة تمزق العرض إلى أدنى مستوى، أيضاً تؤكد معايير Delta E على دقة أعلى في الألوان التي تنتجها شاشة الأجهزة.

أيضاً من المقرر أن تنطلق أجهزة تلفاز Redmi X Pro المخصصة للألعاب بتقنيات Dolby Atmos و Dolby Vision.

كما تدعم شاومي الأجهزة بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً تأتي أجهزة Xiaomi Redmi X Pro بجهاز تحكم عن بعد يدعم التحكم بالأوامر الصوتية.

وتتضمن أجهزة شاومي منافذ HDMI 2.1 لدعم تقنية HDMI VRR لدعم الجيل الجديد من منصات الألعاب، وكروت الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يبدأ Xiaomi Redmi X Pro من سعر 416 دولار للإصدار المميز بحجم 65 إنش، على أن يرتفع سعر الجهاز لاحقاً إلى 554 دولار بعد إنتهاء فترة ما قبل البيع، بينما يتوفر الإصدار المميز بحجم 75 إنش لاحقاً بسعر 693 دولار، وتتوفر الأجهزة في الصين بدءاً من 31 من أكتوبر.