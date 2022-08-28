بالصورة.. تعرف على شاشة "إل جي" المتميزة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية إل جي النقاب عن شاشة ألعاب، وشاشة مبتكرة للأغراض العامة تستطيع تتبع حركة المستخدم والتفاعل معها، بحيث يظل وضع الشاشة مناسباً لمكان المستخدم.

وكشفت إل جي عن شاشة الألعاب الجديدة مقاس 45 بوصة بشدة وضوح قدرها 3440 في 1440 بيكسل بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي العضوي (OLED) بمعدل تحديث قدره 240 هيرتز وانحناء بدرجة 800 آر. وسبق الكشف عن هذه الشاشة، الكشف عن الشاشة ألترا جير 45 جي.آر 95 كيو إي في وقت سابق من يوم الخميس الماضي والقابلة للطي والتحويل إلى شاشة مسطحة.

ورغم أن الشاشات بتكنولوجيا أو.إل.إي.دي نادرة في أجهزة الكمبيوتر الشخصي المكتبية، فإن إل.جي طرحت شاشة من هذه الفئة بمقاس 48 بوصة باسم ألترا جير 48 جي.كيو -900بي، والتي بدأ شحنها في وقت سابق من الشهر الحالي.

كما أطلقت إل جي شاشة مقاس 32 بوصة باسم آلترا فاين ديسبلاي إرجو بالذكاء الاصطناعي. وتستخدم الشاشة كاميرا لترجمة إيماءات المستخدم وتعديل ارتفاع وعرض الشاشة بما يتناسب مع وضع المستخدم، وهو ما يعني أن المشاهد سيظل يتابع الجهاز من أفضل زاوية ممكنة دون أن يضطر إلى البقاء على وضع واحد لفترة طويلة أو التحرك لتعديل وضع الشاشة.

ويمكن ضبط إعدادات حركة الشاشة على ثلاثة أوضاع بحسب تفضيلات المستخدم وهي وضع حركة الذكاء الاصطناعي ووضع الحركة المستمرة ووضع الحركة الدورية. وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن أسعار هذه الشاشات الجديد، أو مواعيد طرحها في الأسواق.