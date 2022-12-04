بالصورة.. تعرف على شاشة ViewFinity S8UT المتميزة من سامسونغ

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن أحدث شاشاتها المتميزة بدقة 4K، وهي شاشة ViewFinity S8UT، والتي تضم منفذ Thunderbolt 4، إضافة إلى توفر اثنين من الأحجام 27 أو 32 إنش،

وتشغل الشاشة 98% من الإطار، وتدعم معدل تحديث 60 Hz، كما تأتي الشاشة بمعايير PANTONE في الألوان.

وللإتصال تضم الشاشة منفذ USB C، وتأتي بشاحن 90 W عبر USB، كما تأتي ViewFinity S8UT بنموذج رقم S80PB مع منفذ Thunderbolt 4، وتتميز الشاشة بدقة 3840 في 2160 بيكسل، ومعدل تحديث 60 Hz، وإستجابة 5 مللي ثانية، مع تباين 1000:1.

وتأتي الشاشة بموصل 15 W لتوصيل جهاز، والذي يدعم شحن جهاز حاسب محمول، أو Thunderbolt 4 لتوصيل شاشة ثانية بدقة 4K، أيضاً يمكن لمنفذ Thunderbolt الثاني أن يدعم إتصال فارة، أو لوحة مفاتيح، أو شحن هاتف ذكي.

أيضاً تضم شاشة ViewFinity S8UT ثلاثة من منافذ USB 3.0 فئة A، مع منفذ Ethernet، و HDMI، وتضم الشاشة اثنان من المكبرات الصوتية، وتأتي بحامل يدعم التحكم في الإرتفاع.