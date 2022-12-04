الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة.. تعرف على شاشة ViewFinity S8UT المتميزة من سامسونغ

منذ 17 دقيقة

شعار شركة سامسونغ

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن أحدث شاشاتها المتميزة بدقة 4K، وهي شاشة ViewFinity S8UT، والتي تضم منفذ Thunderbolt 4، إضافة إلى توفر اثنين من الأحجام 27 أو 32 إنش،

وتشغل الشاشة 98% من الإطار، وتدعم معدل تحديث 60 Hz، كما تأتي الشاشة بمعايير PANTONE في الألوان.

وللإتصال تضم الشاشة منفذ USB C، وتأتي بشاحن 90 W عبر USB، كما تأتي ViewFinity S8UT بنموذج رقم S80PB مع منفذ Thunderbolt 4، وتتميز الشاشة بدقة 3840 في 2160 بيكسل، ومعدل تحديث 60 Hz، وإستجابة 5 مللي ثانية، مع تباين 1000:1.

وتأتي الشاشة بموصل 15 W لتوصيل جهاز، والذي يدعم شحن جهاز حاسب محمول، أو Thunderbolt 4 لتوصيل شاشة ثانية بدقة 4K، أيضاً يمكن لمنفذ Thunderbolt الثاني أن يدعم إتصال فارة، أو لوحة مفاتيح، أو شحن هاتف ذكي.

أيضاً تضم شاشة ViewFinity S8UT ثلاثة من منافذ USB 3.0 فئة A، مع منفذ Ethernet، و HDMI، وتضم الشاشة اثنان من المكبرات الصوتية، وتأتي بحامل يدعم التحكم في الإرتفاع.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شركة سامسونغ
    فريد من نوعه.. سامسونغ تكشف عن قفل باب ذكي بالتعاون مع Zigbang
    شعار شركة شاومي الصينية
    شاومي تتحضر للمنافسة في منتجات جديدة!
    تويتر
    تويتر سيعتمد على التشغيل الآلى لتعديل المحتوى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زوجات وصديقات لاعبي ألمانيا في المدرجات خلال المباريات
    كأس العالم قطر ٢٢
    بعد الخسارة الكبيرة.. رسالة قاسية لزوجات وصديقات لاعبي المنتخب الالماني
    مونديال قطر 2022
    كأس العالم قطر ٢٢
    الصحف الألمانية تصبّ غضبها على منتخبها: أصبحنا "أقزاماً" إنها ‏النهاية!‏
    أمين سلام
    سلام: 70% من السلع الغذائية لن تتأثر ‏أسعارها برفع الدولار الجمركي‏