الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة.. تقنية جديدة من Infinix ستغير لون الهاتف بهذه الطريقة

26 - مارس - 2022
شركة Infinix

شركة Infinix

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشركة الصينية Infinix عن أول تقنية مستقبلية للطلاء بالضوء في العالم، فستوفر هذه التقنية التي تم إطلاقها حديثًا خيارات ألوان مختلفة لمستخدمي هواتف Infinix الذكية وفقًا لمزاجهم. ويمكن للمستخدمين تغيير لون الجهة الخلفية لهاتفهم الذكي باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

فعندما تتعرض اللوحة الخلفية للهاتف الذكي لضوء الأشعة فوق البنفسجية، يتغير اللون ويمكن عكسها أيضًا. وعندما يتفاعل ضوء الأشعة فوق البنفسجية مع اللوحة الخلفية للهاتف الذكي، يتغير التركيب الجزيئي وهذا يؤدي إلى تغيير اللون.

يعود هذا اللون إلى طبيعته عندما يتم إبعاد الهاتف الذكي عن ضوء الأشعة فوق البنفسجية. وأعلنت شركة Infinix عن هذه التقنية وادعت أنها لن تستخدم أي طاقة إضافية من الهاتف الذكي.

قالت الشركة ايضًا إن تطوير تقنية الطلاء بالضوء قد استمر ستة أشهر وتم اختبارها أكثر من مائة مرة من قبل مهندسي الشركة. ستظهر هذه التقنية لأول مرة مع هواتف Infinix الذكية القادمة. وعلاوةً على ذلك، توفر اللوحة الخلفية قبضة مريحة للمستخدم وتحمي الجهاز من التلف أيضًا.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    عالم ميتافيرس
    عقارات افتراضية في عالم الميتافيرس.. تجتذب العلامات التجارية
    عملات مشفرة
    سوق متوترة التعاملات.. بيتكوين تواصل تراجعها
    سيارة كهربائية من شركة تسلا
    بسبب مشاكل فنية.. تسلا تتلقى طلبًا لاستدعاء سياراتها في ألمانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه