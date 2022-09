بالصورة: مزاد يطرح سيارة "شيفروليه" نادرة جدا للبيع

صنعت “شيفروليه” على مر السنين العديد من الآلات المذهلة، كما نجحت في إصدار ميزات نادرة في عالم صناعة السيارات القديمة والحديثة.

عرضت سيارة “شيفروليه” نادرة للبيع باسم “El Morocco”، لم تصنع أبدًا سيارة بهذا الاسم في الشركة، ومع ذلك فهي موجودة، وتعتبر سيارة الأحلام لمعظم هواة جمع السيارات اليوم، بحسب ما ذكر موقع “autoevolution”.

تعتبر سيارة “El Morocco” هي الإصدار الذي قدمه رجل أعمال كندي يدعى روبن أليندر لمجموعة محدودة للغاية من سيارات “Tri-Fives” المخصصة لعامي 1956 و1957.

أنتج الرجل 32 سيارة منها فقط خلال العامين، مع طرازات 1956 التي تدعى “BelAir”، وطرازات 1957 “Two-Ten”.

عادت السيارة إلى الظهور الآن مع الكثير من السيارات التي سيتم بيعها خلال مزاد ميكوم في كيسيمي، في ولاية فلوريدا الأمريكية، في الأيام القليلة الأولى من العام المقبل.

السيارة في نفس الحالة التي كانت عليها، إنها تتميز بالطلاء الأبيض والفرش الجميل، وتم تلميعها مجددا بفضل عملية الترميم التي مرت بها لفترة من الوقت.

وتبلغ سعة المحرك 4.3 لتر، المرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي السرعات (174 كيلومتر) منذ اكتمال الترميم، وستكمل السيارة عمليات الاختبار الأصلي في ولاية تكساس الأمريكية.

