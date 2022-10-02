الأحد 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022 |
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بالصورة.. هواوي تطلق شاشة Vision الذكية بمواصفات رائعة

منذ 7 دقائق
شركة هواوي

شركة هواوي

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علنت شركة هواوي الصينية عن النسخة المحمولة من سلسلة Vision Smart Screen الذكية التي تتميز بدقة 4K، وسعة بطارية 10995 mAh.

تنطلق شاشة Vision الذكية بحجم 10.4 إنش، ودقة عرض 4K، كما تتضمن مكبر صوتي في الجزء السفلي من الشاشة، أيضاً مع أعلى دقة عرض في الشاشة تدعم أيضاً معايير حماية العين TUV Rheinland.

كما تقدم هواوي الشاشة الذكية بقدرة بطارية 10995 mAh، أيضاً تعمل الشاشة على ضبط السطوع بشكل تلقائي وفقاً للإضاءة المحيطة.

ويضم الجزء الأيمن من زاوية الشاشة كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تأتي الشاشة بنظام صوتي بعدد 5 من المراحل لدعم المستخدم بتجربة مميزة في مشاهدة محتوى الفيديو ، أيضاً تأتي الشاشة بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

تشمل الموديلات الأخرى التي تم الإعلان عنها شاشة Vision Smart Screen و Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition.

ستفتتح Huawei مبيعات ما قبل البيع للشاشة الذكية المحمولة الجديدة في 20 أكتوبر، ولكن من المقرر إطلاقها رسميًا في 31 أكتوبر.

تميز قاعدة الشاشة الذكية المحمولة بتصميم مثلث بينما تعني البطارية التي تبلغ سعتها 10995 مللي أمبير في الساعة إمكانية استخدام الجهاز لفترة طويلة.

 

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