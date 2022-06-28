بالصورة.. يمني يصمم طائرة عملاقة تعمل بالذكاء الاصطناعي

الفندق الطائر أصبح حقيقة، فلم يعد يقتصر التطوير في مجال الطيران على طائرات ذات أشكال غريبة، مثل طائرة الحوت الأبيض ووحش قزوين، ولا الطائرات ذات الاستخدامات المتعددة، مثل الطائرة البرمائية.

وأعلن المراسل العلمي اليمنى، هاشم الغيلى، عن تصميمه طائرة عملاقة تعمل بالذكاء الاصطناعى من خلال 20 محرك طاقة نووية تجعلها تظل في الفضاء لأشهر متعددة لنقل ما لا يقل عن 5000 راكبا وضيفا داخل أرجاء الطائرة الفندق.

وقال هاشم الغيلي، الذي ابتكر نموذجا مفصلا بشكل لا يصدق للطائرة العملاقة، إن الرحلة الجوية في السماء يمكن أن تغير مستقبل النقل في العالم أجمع، فهي الطائرة الأولى من نوعها في مجال الطيران، وفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

ومن المتوقع أن تطير الطائرة التي تم تصميها للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدون طيار، مع إمكانية هبوطها في أي وقت لإنزال راكب أو استقبال آخر.