بالصور.. آبل تكشف عن أحدث سلسلة من هواتف آيفون ومنتجات أخرى مميزة

دشنت شركة أبل (الأربعاء 7-9-2022) أحدث سلسلة من هواتف آيفون المزودة بكاميرا محسّنة ويمكنها إرسال برسائل عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، بينما كشفت أيضا عن ساعة قوية تستهدف عشاق الرياضة.

ستختبر طرازات هواتف آيفون 14 قدرة الشركة على انتزاع الأموال من قاعدة عملائها الأثرياء نسبيا، الذين أحجموا عن الإنفاق في مواجهة ارتفاع التضخم لكنهم ليسوا بمنأى عن التأثر بضعف الاقتصاد.

وفيما يلي قائمة بأهم ما عرضته أبل في مؤتمرها السنوي الذي يحمل هذا العام عنوان (لأبعد مدى):

آيفون 14 بخاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية

أضافت شركة آبل “خاصية رسائل الطوارئ (إس.أو.إس) عبر الأقمار الصناعية” الجديدة، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بقمر صناعي لإرسال رسائل نصية من مواقع بعيدة. وقالت الشركة إنها أنشأت مراكز عمل لتفعيل هذه الخاصية.

ستشمل سلسلة 14 أربعة طرز هي آيفون 14 وبلس وبرو وبروماكس.

تضم الهواتف كاميرات محسّنة وأجهزة استشعار أكثر دقة وخاصية جديدة للكشف عن الأعطال. وسيضم آيفون 14 وآيفون 14 بلس رقاقة إيه15 الإلكترونية فيما ستضم طرز برو رقاقة إيه16.

السعر: يبدأ من 799 دولارا لآيفون 14 ومن 899 دولارا لآيفون 14 بلس ومن 999 دولارا لآيفون 14 برو ومن 1099 دولارا لآيفون 14 برو ماكس.

يبدأ من التاسع من سبتمبر أيلول تقديم الطلبات للحصول على الطرز الجديدة قبل عرضها بالأسواق فيما تصبح متاحة بالأسواق اعتبارا من 16 سبتمبر أيلول.

الساعات

*ووتش ألترا

وُصفت هذه الساعة بأنها “أكثر ساعات (أبل) قوة وقدرة على الإطلاق”. وتستهدف الأشخاص المهتمين بالمغامرة في الهواء الطلق والرياضات المائية والتدريب على التحمل.

يمكن أن تعمل بطاريتها لمدة تصل إلى 60 ساعة كما توفر بوصلة في أثناء الاتصال الهاتفي وتطبيق (أوشن بلس) الجديد للغواصين.

السعر: 799 دولارا

تتوفر بالأسواق اعتبارا من 23 سبتمبر أيلول.

*سيريز8

تحتوي ووتش سيريز8، أحدث إصدارات أبل من الساعات، على جهاز استشعار لدرجة الحرارة سيعمل جنبا إلى جنب مع تطبيق تتبع الدورة الشهرية الذي تم إصداره مسبقا.

تحتوي الساعة أيضا على خاصية متقدمة للكشف عن الأعطال للمساعدة في إخطار خدمات الطوارئ، كما أنها مقاومة للمياه والغبار والتشققات.

السعر: بدءا من 399 دولارا.

تتوفر بالأسواق اعتبارا من 16 سبتمبر أيلول.

* وبشكل منفصل، عرضت أبل الجيل الثاني من ساعتها (إس.إي) المنخفضة السعر مقابل 249 دولارا مع خاصية الكشف عن الأعطال.

السماعات

*إيربودز برو

يستطيع النموذج المطور من هذه الأجهزة مضاعفة مقدار إلغاء الضوضاء عن سابقيه وتحسين التحكم باللمس لضبط مستوى الصوت بضغطة خفيفة.

تتمتع إيربودز أيضا بوقت استماع يصل إلى ست ساعات لكل شحنة في تحسن عن الإصدار السابق بنسبة 33 بالمئة.

السعر: 249 دولارا

يبدأ تقديم الطلبات للحصول عليها في التاسع من سبتمبر أيلول فيما تصبح متاحة بالأسواق اعتبارا من 23 سبتمبر أيلول.

The new iPhone 14 Plus