بالصور.. أول سيارة كهربائية تعمل بطاقة الشمس

كشفت شركة Aptera Motors للسيارات، عن أول أسطول من المركبات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وأطلقت عليها Aptera Launch Edition.

وتعمل السيارة الجديدة بطاقة الشمس لتقطع مسافة تصل إلى 40 ميلاً (64 كم) يوميًّا دون الحاجة إلى توصيلها بأي مصدر للطاقة لشحنها، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

لكن مثل هذا الامتياز يأتي بتكلفة، حيث ستكون السيارة متاحة مقابل 33200 دولار بمجرد طرحها للبيع، والتي من المتوقع أن تكون في نهاية هذا العام.

وعادة ما يُحجم العديد من الأشخاص عن السيارات الكهربائية بسبب التفكير في عدد المرات التي يحتاجون فيها إلى إعادة شحنها، وقد يكون العثور على مكان للقيام بذلك أمرًا صعبًا، لكن هذا القلق قد يكون من المدى قريبًا شيئًا من الماضي.

وتم دمج هيكل السيارة ذات الثلاث عجلات مع ألواح شمسية بمساحة 34 قدمًا مربعة؛ مما يسمح لها بشحن 700 واط من الكهرباء أثناء القيادة.

وتقول الشركة إن مالكي إصدار Aptera Launch Edition يمكنهم أن يتوقعوا “القيادة لأسابيع، أو حتى أشهر، دون الحاجة إلى توصيل الكهرباء لشحنها”.

وتتكون Aptera من 6 مكونات خفيفة الوزن للجسم مصنوعة من مزيج من ألياف الكربون والألياف الزجاجية.

تتناسب هذه مع شكل مبسط؛ ما يقلل السحب ويزيد من كفاءة السيارة، وهذا يعني أيضًا أنه يستخدم ربع طاقة السيارات الكهربائية والهجينة الأخرى، ويساعد في ذلك حقيقة أن لديها 3 عجلات فقط، لأن هذا يؤدي إلى فقدان محتمل للطاقة.

ويحتوي إصدار الإطلاق على حزمة بطارية تبلغ 42 كيلو وات في الساعة؛ ما يمنحها نطاقًا إجماليًّا يبلغ 400 ميل (640 كم)، ولكن سيتم زيادتها إلى 1000 ميل (1600 كم) في الإصدارات اللاحقة – وهو أطول مدى لأي مركبة منتجة بكميات كبيرة.

وإذا وجد السائق أنه بحاجة إلى الشحن، فيمكن للسيارة التوصيل بأي منفذ طاقة قياسي، وستكتسب 13 ميلاً (21 كم) من المدى لكل ساعة متصلة بشاحن 110V قياسي.

ويأتي مع شاحن بقوة 6.6 كيلو وات على متن الطائرة، والذي يمكنه استعادة 57 ميلاً (92 كم).

وتم تشغيل كل عجلة من العجلات الثلاث للسيارة بمحرك فردي؛ ما يمنحها إنتاجًا إجماليًّا يبلغ 128 كيلو وات (171 حصانًا)، وسرعة قصوى تبلغ 101 ميل في الساعة (162.5 كم/ساعة) والقدرة على الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة (100 كم/ساعة) في 4 ثوانٍ فقط.

وقال ستيف فامبرو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك في الشركة: “لقد حللنا المعادلة لطريقة أكثر كفاءة للسفر من خلال تسخير قوة الشمس، ونحن متحمسون لتقديم مركبة Launch Edition الخاصة بنا إلى العالم”.

وأضاف: “أسفرت جهودنا الدؤوبة عن سيارة Aptera، والتي يمكن أن تأخذك إلى حيث تريد الذهاب باستخدام الطاقة الإبداعية مباشرة من شمسنا وتحويلها بكفاءة إلى حركة حرة».

وتأسست Aptera Motors للمرة الأولى في عام 2005، لكنها أُجبرت على الإغلاق في عام 2011 بعد نفاد الأموال، ليتم إحياؤها من قبل منشئيها الأصليين في عام 2019.

وكان ذلك عندما قاموا بمضايقة السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية Aptera للمرة الأولى، وبعد ذلك بعامين أعلنوا أنها ليست بعيدة عن الطرح.

ولا يزال المهندسون يكملون اختبارات التصادم والفحوصات النهائية، لكن الشركة تأمل أن يبدأ الإنتاج في نهاية هذا العام.

وستكون أول 5000 وحدة هي نماذج إصدار الإطلاق هذه، التي تم إنشاؤها في منشأة إنتاج في كارلسباد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.