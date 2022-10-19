بالصور.. إطلاق Apple TV 4K المميز بشكل رسمي

كشفت شركة آبل (الثلاثاء 18-10-2022) بشكل رسمي عن الجيل الجديد من منصة التلفزة Apple TV 4K، المتميز بمواصفات أقوى وترفيه أكثر وسعر أقل من أي وقت مضى، وتقدم جودة سينمائية مذهلة.

ولأن جهاز Apple TV 4K الجديد مدعوم بقوة شريحة A15 بايونك التي تقدم أداء أسرع وتجربة لعب أكثر سلاسة، فهو يتميز، وفق ما قالت شركة آبل في بيان، بخيارات ترفيهية لا حصر لها ليستمتع بها الجميع على أكبر شاشة في المنزل.

وبفضل دعم جودة +HDR10 وتنسيق Dolby Vision، فإن Apple TV 4K يتيح للمستخدمين مشاهدة أفلامهم وبرامجهم التلفزيونية المفضلة بأفضل جودة ممكنة على المزيد من أجهزة التلفزيون.

وقالت آبل إن Apple TV 4K يعمل بنظام التشغيل tvOS مع دعم جهاز التحكم سيري ريموت Siri Remote مما يسهل على المستخدمين اكتشاف المحتوى الذي يحبونه، كما أنه يتكامل بسلاسة مع أجهزة وخدمات آبل الأخرى.

ويتيح الجهاز للمستخدمين الوصول إلى خدمات آبل، مثل: خدمة الموسيقى Apple Music، وخدمة بث المحتوى Apple TV+، وخدمة بث الألعاب Apple Arcade، وخدمة اللياقة البدنية Apple Fitness+.

خيارات Apple TV 4K الجديدة من آبل

وأضافت الشركة أن الجهاز يتوفر بإعدادين: الأول يتصل بالإنترنت عبر الشبكات اللاسلكية واي فاي فقط، وهو يأتي مع سعة تخزين قدرها 64 جيجابايت، والآخر يتصل عبر شبكات واي فاي، بالإضافة إلى وجود منفذ إيثرنت Ethernet ليتيح للمستخدمين استخدام الشبكات السريعة وتشغيل المحتوى عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بروتوكول الشبكات بتقنية Thread لتوصل المزيد من ملحقات المنزل الذكية، كما أن سعة التخزين مضاعفة وقدرها 128 جيجابايت.

وعند استخدام Apple TV 4K كجهاز توزيع منزلي، فهو يتصل بأمان بملاحقات المنزل الذكي المتوافقة، ويشمل ذكل: كاميرات HomeKit، والأضواء، والستائر، وغير ذلك.

كما يسمح للمستخدمين بتعيين مشاهد محددة والتحكم في المنزل الذكي أثناء وجوده بالخارج، ويضمن إمكانية تشغيل الملحقات تلقائيًا.

وعلاوةً على ذلك، يُعدُّ Apple TV 4K أيضاً ركنًا أساسيًا في Matter، وهو معيار الاتصال الجديد للمنزل الذكي الذي يتيح لمجموعة متنوعة من الملحقات العمل معًا بسلاسة عبر المنصات المختلفة، ما يساعد على توفير رؤية حقيقية للمنزل الذكي.

وقالت آبل في بيانها إنه يمكن للعملاء طلب جهاز Apple TV 4K الجديد مع جهاز التحكم سيري اعتبارًا من اليوم بسعر يبدأ 129 دولارًا أمريكيًا، على أن يُطرح للبيع بدءًا من 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.