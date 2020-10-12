بالصور..ابتكار منزل ذكي مقاوم للزلازل والحرائق

تتزايد استخدام التقنيات الذكية الحديثة في بناء المنازل ، حيث تمكنت شركة هندسية سنغافورية من بناء منزل ذكي صديق للبيئة .

كشفت شركة (Nestron) عن قيامها بتصنيع منزل أطلقت عليه اسم (Legend One)، وهو منزل صغير صديق للبيئة بقيمة 21.5 ألف دولار مزود بأنظمة ذكاء اصطناعي وغرفة نوم وغرفة معيشة ومطبخ وحمام.

وأتاحت الشركة الطلب المسبق من أجل الحصول على المنزل، الذي تبلغ مساحته 167.92 قدم مربع، مقابل مبلغ 12.5 ألف دولار، مفروشًا بالكامل وجاهزًا للانتقال إليه.



وبحسب تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“، فقد تم تصميم تشكيلة (Legend) المنزلية الصغيرة لجذب العملاء التقليديين الذين ينجذبون إلى منازل الحاويات أو المقصورات.

وتمتلك الشركة، التي تأسست قبل 3 سنوات، حاليًا سلسلتين منزليتين صغيرتين في تشكيلة منتجاتها هما (Legend) و (the Cube)، وكلاهما بمظهر خارجي مختلف ولكن وسائل الراحة الداخلية بهما متشابهة، مثل المكونات الصديقة للبيئة ونظام الذكاء الاصطناعي.



وصُممت منازل (Cube) الصغيرة – التي تعد حاليًا أكثر سلاسل الشركة شعبية، لتبدو ”مستقبلية“، وفقًا لصانعها، حيث تبدو بهذا المظهر العصري أشبه بسفينة الفضاء، وتم إنشاء سلسلة (Legend) لتناسب جمهور المنزل الصغير التقليدي.

ووفقًا لشركة ”Nestron“، أنشأت الشركة ”خط تجميع للمنزل بالكامل“ يسمح لها بشحن المنازل الصغيرة الجاهزة في جميع أنحاء العالم.

ويؤكد تصميم ”Legend One“ على تقدير الأماكن الخارجية من خلال خلق مظهر خارجي يمتزج مع الطبيعة، بما في ذلك العديد من النوافذ المقواة في جميع أنحاء الداخل لمزيد من الضوء الطبيعي والمناظر.

ويستخدم ”Legend One“ عدة مكونات لجعل الحياة الصغيرة أكثر خضرة، مثل تجميع مياه الأمطار وخيار الطاقة الشمسية والتدفئة الكهربائية، حيث ينعكس هذا التقدير للطبيعة أيضًا في وسائل الراحة والأجزاء الصديقة للبيئة في المنزل الصغير.

وفقًا لـ“Nestron“، فإن 90% من منازل الشركة الصغيرة قابلة لإعادة التدوير ومصنوعة من مواد صديقة للبيئة، ويستخدم إنتاج المنزل الصغير 1% من المياه اللازمة لبناء منزل نموذجي، مع استهلاك أقل للفحم والطوب والخرسانة.

ونظرًا لأن وحدة المعيشة الصغيرة لا أساس لها، فلن تترك أثراً ثقيلاً على البيئة التي تم وضعها عليها.

واستخدمت ”Nestron“ نظام ألوان دافئا حول المناطق الداخلية لجعل المنزل يشعر بالراحة، وفقًا للشركة. ولكن من الخارج – الذي يأتي بخيارات ألوان متعددة – تم طلاء ”Legend One“ ومنازل ”Nestron“ الأخرى بالفلوروكربون لخلق لون خارجي متين يمكن أن يستمر لأكثر من 15 عامًا.

ويتشابه تصميم المنزل الصغير مع تصميم شقة الاستوديو مع غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة النوم والحمام ، وكل ذلك داخل مساحة 167.92 قدم مربع، ويشتمل هذا على مطبخ مع موقد ومغسلة وغرفة معيشة مع طاولة طعام وأريكة وحمام مع دش ورف للمناشف ومغسلة.

وتم تأثيث غرفة النوم أيضًا بإطار سرير وخزانة ومساحة جلوس على طراز البار ، وقد يكون الأخير مفيدًا للمرتحلين الرقميين أو أولئك الذين لا يزالون يعملون عن بُعد أثناء جائحة فيروس كورونا.



ومنازل ”Nestron“ الصغيرة المعزولة مقاومة للزلازل ، والأعاصير ، والنمل الأبيض ، والحريق ، والرطوبة، وتم وضع الوحدة أيضًا على هيكل فولاذي مجلفن خفيف الوزن لا يصدأ لأكثر من 15 عامًا ، وفقًا لصانعها. هذا الوزن الخفيف يجعل من السهل تحريكه.

ودمجت ”Nestron“ برامج الذكاء الاصطناعي في المنازل من خلال إنشاء ”Canny“ ، وهو نظام ذكاء اصطناعي سيكون قادرًا في المستقبل على إكمال مهام مثل تحضير فنجان قهوة مثالي وضبط ارتفاع الكرسي تلقائيًا حسب تفضيلات صاحب المنزل.

ولكن حتى الآن ، فإن النظام – الذي لا يزال في طور النموذج الأولي – قادر على تمييز صوت الشخص للاستماع إلى الأوامر ، وكذلك التحكم في الأضواء بناءً على مكان وجود الأشخاص داخل المنزل.

يمكن للعملاء الاختيار بين 21500 دولارًا أمريكيًا ليجند وان لايت أو 34000 دولار ليجند وان ستاندرد، يشتمل كلاهما على مكونات مثل الأسلاك الكهربائية وأنظمة المياه ، ولكن فقط ”Legend One Standard“ يحتوي على تخزين وإطار سرير ومطبخ وسطح عمل وأثاث.