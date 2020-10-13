بالصور: بميزات مذهلة حقاً.. آبل تعلن عن سلسلة “آيفون 12”

وبعد طول انتظار، أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء عن عن سلسلة هواتف آيفون 12 وجاء ذلك في فعاليتها السنوية، والتي نظمتها هذا العام عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، التي تضم “آيفون 12″ و”آيفون 12 ميني” “وآيفون 12 برو” و”أيفون 12 برو ماكس”، والتي ستكون بأحجام مختلفة.

وتستخدم هذه الأجهزة أحدث معالجات هواتفها بيونيك 14 المتطورة، مجهزة لاستخدام شبكات الجيل الخامس.

وعملت الشركة العملاقة على تحسين عدسات الكاميرا التي تستخدمها لالتقاط أفضل صورة بدقة عالية، وكما عدلت بالتصميم الخارجي لهذه الهواتف بأحجام أكبر من الأحجام السابقة.

وهذه أبرز مواصفات الهواتف التي أعلنت آبل عنها اليوم:

آيفون 12

يتمتع هاتف آيفون12 بمزايا متطورة، وهو يستخدم معالج بيونيك أيه 14 أحدث معالجات آبل.

وأعادت آبل المنظر الحاد لجوانب الشاشة التي عززتها بمادة خزفية وجوانب من الألمنيوم، ويمكنك الحصول عليه بستة ألوان: الأسود، الأبيض، الأحمر، الأخضر، الأزرق.

ويأتي الهاتف الجديد بسعات مختلفة: 64 و128 و256 غيغابايت.

وتبلغ أبعاد الشاشة لهذا الجهاز 6.1 إنش، وهو مقاوم للماء حتى عمق 6 أمتار ولنحو 30 دقيقة.

ويتمتع هذا الجهاز بعدستين للكاميرا وبدقة 12 ميغا بيكسل، ويمكنها التقاط الصور بدقة حتى لو كان الهاتف يتعرض لاهتزازات بسيطة.

ويمكن للمستخدم اختيار دقة تصوير مقاطع الفيديو ما بين فائقة الدقة وحتى الدقة العالية “4K”، وحتى اختيار عدد اللقطات في كل ثانية ما بين “30FPS” أو”60FPS”.

ويستخدم الجهاز خاصة التعرف على الوجه من أجل حماية الجهاز، أو حتى استخدام خدمات الدفع عبر التطبيقات المختلفة.

ويعمل الجهاز على شبكات الجيل الخامس، والرابع والثالث وفق جميع بروتوكولات الاتصال.

ويمكن شحن الجهاز عن طريق الشحن اللاسلكي والبطارية يمكنها أن تعمل لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 65 ساعة بحسب نوع الاستخدام. وتبدأ أسعاره من 699 دولارا.

آيفون 12 ميني

يتشارك هاتف آيفون 12 ميني مع جميع مزايا هاتف آيفون 12 فهو يستخدم معالج بيونيك أيه 14 أحدث معالجات آبل.

ويمكنك الحصول عليه بستة ألوان: الأسود، الأبيض، الأحمر، الأخضر، الأزرق، ولكنه أصغر من أيفون 12 العادي حيث تبلغ ابعاد الشاشة 5.4 إنش.

ويأتي بسعات مختلفة: 64 و128 و256 غيغابايت.

وهو يتمتع أيضا بعدستين للكاميرا وبدقة 12 ميغا بيكسل، ويمكنها التقاط الصور بدقة حتى لو كان الهاتف يتعرض لاهتزازات بسيطة.

ويستخدم الجهاز خاصة التعرف على الوجه من أجل حماية الجهاز، أو حتى استخدام خدمات الدفع عبر التطبيقات المختلفة.

ويعمل الجهاز على شبكات الجيل الخامس، والرابع والثالث وفق جميع بروتوكولات الاتصال.

ويمكن شحن الجهاز عن طريق الشحن اللاسلكي والبطارية يمكنها أن تعمل لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 65 ساعة بحسب نوع الاستخدام. وتبدأ أسعاره من 699 دولارا.

آيفون 12 برو

يتمتع هاتف آيفون 12 برو مزايا متطورة، وهو يستخدم معالج بيونيك أيه 14 أحدث معالجات آبل.

وأعادت آبل المنظر الحاد لجوانب الشاشة التي عززتها بمادة خزفية وجوانب من الألمنيوم، ويمكنك الحصول عليه بأربعة ألوان: الفضي، الذهبي، الأزرق، الغرافيتي.

ويأتي بسعات مختلفة: 128 و256 و512 غيغابايت.

تبلغ أبعاد الشاشة لهذا الجهاز 6.1 إنش، وهو مقاوم للماء حتى عمق 6 أمتار ولنحو 30 دقيقة.

ويتمتع هذا الجهاز بثلاث عدسات للكاميرا وبدقة 12 ميغا بيكسل، ويمكنها التقاط الصور بدقة حتى لو كان الهاتف يتعرض لاهتزازات بسيطة.

ويمكن للمستخدم اختيار دقة تصوير مقاطع الفيديو ما بين فائقة الدقة وحتى الدقة العالية “4K”، وحتى اختيار عدد اللقطات في كل ثانية ما بين “24FPS” “30FPS” أو”60FPS”.

ويستخدم الجهاز خاصة التعرف على الوجه من أجل حماية الجهاز، أو حتى استخدام خدمات الدفع عبر التطبيقات المختلفة.

ويعمل الجهاز على شبكات الجيل الخامس، والرابع والثالث وفق جميع بروتوكولات الاتصال.

ويمكن شحن الجهاز عن طريق الشحن اللاسلكي والبطارية يمكنها أن تعمل لمدة تتراوح ما بين 11 إلى 80 ساعة بحسب نوع الاستخدام. وتبدأ أسعاره من 999 دولارا.

آيفون 12 برو ماكس

يتمتع هاتف آيفون 12 برو ماكس مزايا متطورة، وهو يستخدم معالج بيونيك أيه 14 أحدث معالجات آبل.

وأعادت آبل المنظر الحاد لجوانب الشاشة التي عززتها بمادة خزفية وجوانب من الألمنيوم، ويمكنك الحصول عليه بأربعة ألوان: الفضي، الذهبي، الأزرق، الغرافيتي.

ويأتي بسعات مختلفة: 128 و256 و512 غيغابايت.

تبلغ أبعاد الشاشة لهذا الجهاز 6.7 إنش، وهو مقاوم للماء حتى عمق 6 أمتار ولنحو 30 دقيقة.

ويتمتع هذا الجهاز بثلاث عدسات للكاميرا وبدقة 12 ميغا بيكسل، ويمكنها التقاط الصور بدقة حتى لو كان الهاتف يتعرض لاهتزازات بسيطة.

ويمكن للمستخدم اختيار دقة تصوير مقاطع الفيديو ما بين فائقة الدقة وحتى الدقة العالية “4K”، وحتى اختيار عدد اللقطات في كل ثانية ما بين “24FPS” “30FPS” أو”60FPS”.

ويستخدم الجهاز خاصة التعرف على الوجه من أجل حماية الجهاز، أو حتى استخدام خدمات الدفع عبر التطبيقات المختلفة.

الجهاز يعمل أيضا على شبكات الجيل الخامس، والرابع والثالث وفق جميع بروتوكولات الاتصال.

ويمكن شحن الجهاز عن طريق الشحن اللاسلكي والبطارية يمكنها أن تعمل لمدة تتراوح ما بين 11 إلى 80 ساعة بحسب نوع الاستخدام. وتبدأ أسعاره من 999 دولارا.