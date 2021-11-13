بالصور.. تعرف إلى التصميم المرتقب لساعة Moto Watch 100 من موتورولا

كشفت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد التصميم المرتقب لساعة موتورولا المرتقبة Moto Watch 100، كما أوضحت التسريبات مواصفات الساعة الذكية.

تستعد شركة موتورولا لإطلاق عدد من الساعات الذكية لاحقاً هذا العام، على أن تقدم إصدارها الأول Moto Watch 100 برقاقة معالج Snapdragon Wear 4100، ونظام تشغيل Wear OS، واليوم توضح الصور المسربة الجديدة تفاصيل أكثر دقة حول تصميم ساعة Moto Watch 100.

وتظهر Moto Watch 100 بتصميم دائري يتضمن اثنان من الأزرار في الإطار الأيمن، كما يتميز إطار الساعة الذكية بتصميم غير لامع، بينما تأتي الأزرار بلون أسود لامع.

كما يختلف تصميم الأزرار عن الصور المسربة السابقة، لذا تشير التوقعات إلى أن موتورولا ستقدم خلال الفترة القادمة اثنان من الساعات الذكية.

وتتميز ساعة Moto Watch 100 بشاشة LCD بحجم 1.3 إنش، ودقة عرض 360 في 360 بيكسل، أيضاً لا تأتي الساعة بإطار قابل للتدوير، كما تضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 355 mAh، وتقنية البلوتوث 5.0.

أيضاً من المقرر أن تأتي الساعة الذكية بالمهام الشائعة في تتبع نشاط المستخدم في الأنماط الرياضية المختلفة، ورصد معدل ضربات القلب، وعداد الخطوات، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتضمن أيضاً نظام GPS مدمج.

كما تتميز Watch 100 بوزن 29 جرام، وقياسات 42 في 46 في 11.9 مم، وتأتي سوارة المعصم بعرض 20مم، على أن يتميز إطار الساعة بتصميم من الألومنيوم، وتدعم مقاومة الماء، لذا نترقب الكشف عن موعد إطلاق الساعة الذكية بشكل رسمي للأسواق.