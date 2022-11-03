بالصور.. تعرف إلى الهاتف المميز القابل للطيّ "Huawei Pocket S"

كشفت شركة هواوي الصينية (الأربعاء 2-11-2022) عن أحدث هواتفها الذكية “بوكت إس Huawei Pocket S”، خلال الحدث الخاص الذي أقامته في الصين.

ويعد هاتف Huawei Pocket S القابل للطي نسخة أرخص من هاتفها الذكي هواوي بي50 بوكت Huawei P50 Pocket، وأقل فيما يتعلق ببعض المواصفات، خاصةً الكاميرا والشريحة.

ويقدم هاتف هواوي الجديد شاشة داخلية بقياس 6.9 بوصات من نوع OLED وبدقة 2,790×1,188 بكسل. وهي تدعم معدل إنعاش قدره 120 هرتز. ويحوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع سنابدراجون 778جي Snapdragon 778G. بالإضافة إلى معالج رسومات من نوع أدرينو 642إل Adreno 642L.

وتأتي الكاميرا الأمامية ضمن ثقب في الشاشة بدقة 10.7 ميجابكسل، وذلك على غرار هاتف Huawei P50 Pocket. وتأتي الشاشة الدائرية على الغطاء تحت الكاميرات، وهي من نوع OLED وبدقة 340×340 بكسل.

ويحوي الغطاء الخارجي كاميرا أساسية بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا أخرى للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابكسل. أما الحساس الذي يأتي بدقة 32 ميجابكسل في هاتف Huawei P50 Pocket فقد حل محله حساس للتركيز التلقائي الليزري Laser AF في الهاتف الجديد. وتدعم الكاميرا الخلفية التقريب الرقمي بمعدل 10x.

وبرمجيًا، يعمل هاتف Huawei Pocket S بنظام التشغيل هارموني أوإس 3.0 Harmony OS 3.0، ولهذا السبب، فإنه سيُباع بادئ الأمر في الصين. ويحوي الهاتف ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويمتاز هاتف هواوي الجديد، الذي يأتي بسماكة 7.2 ملم وهو مفتوح، وبسماكة 15.2 ملم وهو مغلق، بصفيحة غرافيت فائقة الرقة وقابلة للانحناء لتحسين قدرات التبريد. وهو يحوي بطارية بسعة 4,000 ملي أمبير/ الساعة مع إمكانية الشحن السريع باستطاعة 40 واط.

وتقول الشركة: إن “آلية الجناح” الخاصة بمفصل الهاتف فُتحت وأُغلقت نحو 400,000 مرة في الاختبارات لضمان المتانة. ويزن الهاتف 190 جرامًا.

وستطرح شركة هواوي هاتف Huawei Pocket S بخمسة ألوان: الأسود، والأخضر، والأزرق، والوردي، والأصفر.

وتعتزم الشركة طرح هاتفها الذكي القابل للطي الجديد في الصين بسعر يعادل 820 دولارًا أمريكيًا لخيار 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 890 دولارًا أمريكيًا لخيار 256 جيجابايت. وسيُطرح كلا الخيارين اعتبارًا من 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في حين سيُطرح خيار 512 جيجابايت اعتبارًا من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل بسعر يعادل 1,028 دولارًا أمريكيًا.