بالصور.. تعرف إلى ميزات الهواتف الجديدة من نوكيا (X10 – X20)

أعلنت HMD رسمياً اليوم عن هواتف Nokia X10 وX20 التي تنطلق بميزة الإتصال بشبكات 5G، ودعم التحديثات للبرمجيات في الثلاثة سنوات القادمة، وكفالة تستمر أيضاً لثلاثة سنوات.

وبحسب ما نقل موقع التقنية بلا حدود فإن هاتفي Nokia X10 وX20 يتوافقان في الكثير من المواصفات بينما يأتي التغيير الرئيسي في إعدادات الكاميرة، ويدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 480 5G المميزة بدقة تصنيع 8 نانومتر، مع اثنان من أنوية Kryo 460 الذهبية، و6 من الأنوية الصغيرة، وكرت شاشة Adreno 619.

وينطلق هاتف Nokia X20 بنموذجين، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

بينما يتوفر هاتف Nokia X10 بثلاثة من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، وأيضاً ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم كلا الهاتفين التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يتميز كلا الهاتفين بشاشة LCD وحجم 6.67 إنش ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما يدعم الهاتفين سطوع 450 nit، ونسبة 82% من ألوان NTSC.

كما يأتي هاتف Nokia X20 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل مع عدسات ZEISS ويدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، بينما يتميز المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وتأتي الكاميرة بميزة Dual Sight لدعم تسجيل الفيديو وإلتقاط الصور الثابتة بإستخدام الكاميرتين في وقت واحد حيث تظهر باثنان من الصور أو صورة داخل صورة.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية باثنان من الكاميرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro، كما تتميز الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يأتي هاتف Nokia X10 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع عدسات ZEISS، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم كلا الهاتفين الإتصال بشبكات 5G و Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.0، وaptX HD/Adaptive، وNFC، ومنفذ USB-C، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ومستقبل FM.

وتدعم الشركة Nokia X10 وX20 بقدرة بطارية 4470 mAh مع شاحن 18W، على أن يحصل هاتف X20 على وحدة الشحن في محتوى الصندوق في بعض الأسواق، بينما لا يتضمن محتوى الصندوق الخاص بهاتف Nokia X10 وحدة الشحن، كما يأتي كلا الهاتفين بكابل USB-C.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Nokia X20 بسعر 350 يورو، بينما ينطلق هاتف Nokia X10 بعد شهر تقريباً بسعر 310 يورو.