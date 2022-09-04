بالصور.. تعرف على أحدث أجهزة TCL لدعم تجارب الألعاب

كشف شركة TCL أخيرًا عن أحدث أجهزة Roku في سلسلة 6 التي تأتي بدقة 4K ومعدل تحديث 144Hz لدعم تجربة مميزة في الألعاب.

ووفقاً لما كشفت عنه شركة TCL في معرض IFA، تتميز أجهزة Roku الجديدة من TCL بلوحات Mini LED التي تتضمن الآلاف من إضاءة LED صغيرة الحجم والتي تنشر في مئات الأجزاء المعتمة في الشاشة، لدعم الشاشة بأعلى نسبة سطوع، مع تباين مذهل، ولون أسود غامر، حيث تتضمن الشاشات ما يصل إلى 360 منطقة تعتيم.

من جانب أخر ترتكز الشاشة على ألوان quantum dot، مع 100% من ألوان DCI-P3، وواجهة بتصميم هوليوود، وتقدم سلسلة 6 الجديدة بعلامة Roku دعم أكبر لتجربة مميزة في الألعاب.

ويمكن للأجهزة الجديدة أن تدعم دقة 4K بمعدل تحديث 120Hz في الألعاب، ومن المقرر أن يصل معدل التحديث المتغير إلى أعلى معدل 144Hz.

كما تتضمن أجهزة التلفاز الجديدة 4 من منافذ HDMI على أن يدعم اثنان من المنافذ دقة 4K عند معدل 120Hz، وتتوافق الأجهزة مع تقنية AMD FreeSync.

وترتكز الأجهزة الجديدة على حامل في منتصف الجزء السفلي، مع اثنان من المستويات للإرتفاع في حالة وضع مكبر صوتي أمام الشاشة.

أيضاً تدعم الشاشات تنسيق HDR، وDolby Vision، و HDR10، وHDR10 Plus، وأيضاً HLG، كما تضم الشاشة في الجزء السفلي مستشعر للإضاءة المحيطة، وتأتي الشاشة بميزة دعم Dolby Vision IQ، ومن المقرر أن تتوفر سلسلة أجهزة TCL Roku TV 6 بالأسعار التالية:

جهاز 55R655 بحجم 55 إنش وسعر 699 دولار

جهاز 65R655 بحجم 65 إنش وسعر 999 دولار

جهاز 75R655 بحجم 75 إنش وسعر 1499 دولار.